Sau chỉ đạo 'nóng', quả đồi 36ha bị xẻ thành 1.000 đất nền vẫn giao dịch ầm ầm

(VTC News) -

Ngày 19/5, Báo điện tử VTC News phản ánh vụ việc "Không cần lập dự án, quả đồi 36ha ở Lâm Đồng bị xẻ thành 1.000 nền đất để bán". Bài viết này nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ dư luận, nhiều ý kiến băn khoan về pháp lý của "dự án" tự phát này.

Tới 21/5, thông tin từ Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã có văn bản chỉ đạo UBND TP Bảo Lộc kiểm tra các dự án phân lô, bán nền trên địa bàn sau loạt bài phản ánh của VTC News.

Quả đồi 36ha bị cạo trọc, san ủi, trải nhựa và xẻ nhỏ thành 1.000 nền đất để bán nhưng không cần lập dự án.

Vẫn rao bán ầm ầm

Ngày 27/5, trong vai khách hàng, PV VTC News liên hệ với nhân viên bán hàng tại "dự án" để được tư vấn mua sản phẩm. Sau khi liên hệ, PV được một nhân viên tên T. cho biết, hiện chủ đầu tư và đơn vị phân phối vẫn thực hiện giao dịch bình thường.

"Bên em có 1.000 nền, giai đoạn 1 bán 137 nền rồi. Bán vỏn vẹn trong 2 tháng, giá khoảng 1,2 tỷ đồng/nền, thủ tục nhanh lắm chị. Dù đây là dự án lớn nhưng vẫn là đất do cá nhân đứng tên, do đó không giống mấy dự án do nhà nước cấp. Không cần quy hoạch chi tiết hay giấy phép gì hết, chỉ cần khách mua là được sang tên ra sổ luôn”, T. mời chào.

Dù cách UBND TP Bảo Lộc không xa nhưng chỉ đến khi báo chí phản ánh, TP mới hay biết sự tồn tại của bất động sản này.

Để trấn an khách hàng, T. liên tục khẳng định cả chủ đầu tư và đơn vị phân phối đều là những doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực động sản. Nhằm chứng minh, T. không ngại cung cấp các giấy uỷ quyền của Công ty CP quản lý vận hành Thông Minh cho Công ty CP Đầu tư Hoa Mai Land làm đơn vị bán hàng, được phép thu tiền tại "dự án".

Như vậy, với 137 nền đất đã được giao dịch thành công, chủ đầu tư và đơn vị phân phối đã nhanh chóng "bỏ túi" hơn 150 tỷ đồng từ khách hàng.

T. cũng tiết lộ thêm về “Chương trình tri ân khách hàng" với nhiều ưu đãi đặc biệt: "Mỗi 1 tỷ đồng giá trị bất động sản chị đặt mua sẽ được tặng 2 chỉ vàng. Ví dụ chị mua nền 1,2 tỷ đồng thì sẽ được tặng 2 chỉ trừ vào giá bán và được tặng 1 voucher 1.000$ để sử dụng cho sản phẩm giai đoạn tiếp theo của dự án. Tích luỹ 3 voucher chị sẽ được giảm 100 triệu đồng, 5 voucher được giảm 200 triệu đồng. Ở giai đoạn 2 thì giá đã tăng từ 7%-10% rồi ạ!".

Chủ đầu tư là công ty ma?

Ngày 27/5, theo địa chỉ được ghi rõ trên giấy uỷ quyền, PV tìm đến trụ sở của Công ty CP quản lý vận hành Thông Minh và Công ty CP Đầu tư Hoa Mai Land thì phát hiện cả hai đều là địa chỉ "ảo".

Theo đó, địa chỉ số nhà 28 Mạc Đĩnh Chi (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) được Công ty CP quản lý vận hành Thông Minh ghim là trụ sở công ty thực chất là một công ty dược phẩm đang hoạt động. Công ty dược này đã hoạt động tại đây nhiều năm và chưa từng nghe đến tên Công ty CP quản lý vận hành Thông Minh.

Quán cà phê được Công ty CP Đầu tư Hoa Mai Land mượn đặt bảng tên công ty.

Tương tự, tại địa chỉ số 21-23 Trần Lựu (phường An Phú, quận 2, TP.HCM) được Công ty CP Đầu tư Hoa Mai Land đề là trụ sở công ty trong giấy uỷ quyền, số nhà này hiện là quán cà phê và được "một ai đó" mượn đặt bảng tên công ty. Bảng tên này lớn không bằng khổ giấy A4, nằm khuất sâu trong quán.

"Mình cũng không rõ lắm, ở đây là quán cà phê kinh doanh từ rất lâu rồi, không có công ty nào hoạt động cả. Tấm bảng kia là ai đó nhờ đặt hộ, vì nó cũng nhỏ xíu không ảnh hưởng gì nên quán đồng ý cho gắn lên tường", nhân viên quán cà phê số 21-23 Trần Lựu cho hay.