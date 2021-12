Sau chầu nhậu, nam thanh niên 29 tuổi cấp cứu do vỡ bàng quang

(VTC News) -

Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận và điều trị ca bệnh hiếm gặp trong y văn. Nguyễn Văn T, 29 tuổi sau “trận bia” cùng bạn bè, trở về nhà trong tình trạng say. Đến 2h sáng, anh T đi tiểu nhưng đau buốt và không thể đi nổi. Anh cố chịu đến sáng để đến bệnh viện. Tại cơ sở y tế đầu tiên, bác sĩ đã thăm khám lâm sàng và thấy quá khả năng chuyên môn nên chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, T được thăm khám lâm sàng và chỉ định làm các xét nghiệm, đánh giá cận lâm sàng. Bệnh nhân được chẩn đoán vỡ bàng quang - viêm phúc mạc và được chỉ định phẫu thuật.

Nam thanh niên 29 tuổi phải nhập viện cấp cứu vì vỡ bàng quang sau khi đi nhậu. (Ảnh minh họa)

ThS.BS Vương Xuân Thủy - người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết, bệnh nhân nhập viện được phẫu thuật cấp cứu ngay, nhưng do đến viện muộn nên bị viêm phúc mạc. Các bác sĩ của kíp phẫu thuật hút được khoảng 2 lít dịch, nước tiểu trong khoang bụng và phẫu thuật tạo hình bàng quang. Hiện anh T đang được tiếp tục theo dõi, điều trị và dần hồi phục.

Theo bác sĩ Thủy cho biết, chấn thương lúc bàng quang căng đầy là chấn thương thường gặp ở những bệnh nhân uống nhiều rượu bia rồi bị té ngã hoặc bị tai nạn. Ngoài ra còn có những trường hợp do trâu bò húc hoặc do tai nạn giao thông. Căn nguyên của vấn đề này là do khi bàng quang căng đầy, thành bàng quang rất mỏng và sức ép bên trong bị tăng cao đột ngột, khi có chấn thương, lúc này mặt sau bàng quang là điểm yếu nhất, các thương tổn thường tập trung ở đây.

Với ca lâm sàng của anh T, lời khuyên của ThS.BS Vương Xuân Thủy dành cho mọi người là tuyệt đối không nên nhịn tiểu. Khi có những triệu chứng bất thường thì người bệnh nên đến cơ sở y tế sớm nhất để có những biện pháp hỗ trợ, điều trị kịp thời.