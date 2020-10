Sau bão số 9, miền Trung lại oằn mình chống chọi mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Cơn bão số 9 với cường độ mạnh nhất gần 20 năm qua đổ bộ các tỉnh Đà Nẵng đến Phú Yên ngày 28/10 khiến 2.527 căn nhà bị đánh sập; 88.591 ngôi nhà, công trình tốc mái; nhiều người chết và mất tích.

Sau khi bão đi qua, các vụ sạt lở đất liên tiếp xảy ra tại các khu dân cư ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam khiến 53 người bị vùi lấp. Tuy nhiên, thiên tai vẫn chưa kết thúc.

Sáng nay (29/10), Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, từ nay đến 31/10 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 500mm/đợt.

Từ ngày mai đến 31/10, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Hiện nay, lũ trên sông Thu Bồn (Quảng Nam) đang dao động ở mức đỉnh, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, sông Gianh (Quảng Bình) đang lên; sông Kiến Giang, các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai tiếp tục xuống, các sông ở Nghệ An có dao động.

Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai. Ngập lụt diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Kon Tum.

Miền Trung tiếp tục đối mặt với mưa lũ sau bão số 9. (Ảnh minh hoạ)

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sáng nay, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nay, ở phía Đông Phillippines có bão Goni đang hoạt động. Đây là cơn bão thứ 19 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, mới mạnh lên thành bão rạng sáng nay. Cơn bão này có khả năng đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm.

Theo những thông tin dự báo xa, khoảng cuối tuần sau cơn bão này có khả năng gây mưa lớn ở Trung Bộ, trong đó có các tỉnh Trung Trung Bộ. Nửa đầu tháng 11, tình hình mưa bão trên biển Đông và miền Trung còn phức tạp.

Hiện nay, tại vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Nam đến Đông Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9.