Sau bão số 8, lại xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới gây mưa to cho miền Trung

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia dự báo, cuối tháng 10/2020, dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 8 đang hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông nhiều khả năng gây gia tăng mưa trở lại ở các tỉnh miền Trung từ khoảng đêm 24 đến ngày 26/10. Trong đó vùng mưa to đến rất to chủ yếu ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Đặc biệt, khoảng 26/10 khả năng xuất hiện thêm một xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông và có thể gây mưa to trở lại cho các tỉnh miền Trung vào 28-29/10.

"Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên cần đề phòng khả năng ngập úng cục bộ vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất đá ở các khu vực xung yếu. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở phía nam của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp gió tây nam hoạt động ở cường độ trung bình đến mạnh, cũng có mưa nhiều ngày, mưa vừa, mưa to tập trung tại phía bắc Tây Nguyên", Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định.

Bão số 8 đang gây sóng lớn trên Biển Đông.

Theo trung tâm dự báo, trong thời kỳ cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước dự báo phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.

Trong tuần đầu ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn so với TBNN 1 - 2 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ từ 21/10-20/11, tổng lượng mưa tại các khu vực Bắc Bộ ở ngưỡng xấp xỉ so với TBNN, khu Tây Bắc thấp hơn 15-30%. Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến cao hơn so với TBNN, trong đó khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cao hơn tới 40-80% so với TBNN cùng thời kỳ.

Thời kỳ này có khoảng 4-5 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. Nhận định đợt rét đầu tiên ở khu vực Bắc Bộ của mùa đông năm 2020-2021 (nhiệt độ trung bình ngày ở thấp dưới 20 độ C) nhiều khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng 11/2020.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh với những vùng nhiễu động nhiệt đới trên Biển Đông có thể gây ra nhiều ngày có mưa, mưa vừa, mưa to tại các khu vực miền Trung.