Sau 1 đêm mất tích, thi thể nữ sinh Nghệ An nổi lên trong ao nhà

Sau 1 đêm mất tích, gia đình phát hiện thi thể nữ sinh lớp 11 nổi lên trong ao nước trước nhà và trên bờ có bức thư tuyệt mệnh với nội dung xin lỗi gia đình.

Ngày 11/3, UBND xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một nữ sinh tự tử. Nạn nhân được xác định là em H.T.L học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Đức Mậu.

Ao nước nơi phát hiện thi thể nữ sinh.

Trước đó vào đêm ngày 10/3, gia đình không thấy L đâu nên mới tá hỏa đi tìm. Tuy nhiên tất cả bạn bè, người thân đều không có bất kỳ thông tin gì của nữ sinh này.

Khoảng 9h30’ ngày 11/3, người dân đi qua đường phát hiện một thi thể nổi trong ao nước trước nhà nạn nhân. Ngay sau khi đưa thi thể lên bờ, nạn nhân được xác định là em L. Phía trên bờ ao có 1 chiếc điện thoại di dộng, đôi dép và bức thư tuyệt mệnh của L để lại với nội dung xin lỗi gia đình.

Việc L tự vẫn khiến cả gia đình bàng hoàng, không ai tin vào sự việc vừa diễn ra bởi trước đó nữ sinh này không có biểu hiện gì khác thường. Em vẫn đi học bình thường, không bỏ buổi học nào.

L còn là một học sinh ngoan ngoãn, học giỏi nhất nhỉ lớp. Tổng kết kỳ 1 năm học vừa rồi, điểm của L cao thứ 2 lớp.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an xã An Hòa đã thông báo đến Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An để điều tra làm rõ.

Tuy nhiên phía gia đình nạn nhân từ chối giám định pháp y, nên chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể cho gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

