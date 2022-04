Sát ngày nghỉ lễ 30/4: Khách sạn đồng loạt giảm giá, 'cháy' phòng

(VTC News) -

Trên nhiều website đặt phòng online, nhiều khách sạn lớn tại những khu du lịch nổi tiếng thi nhau giảm giá để hút khách du lịch dịp 30/4. Do đó, nhiều khách sạn đã nhanh chóng hết phòng hoặc chỉ còn số ít.

Ví dụ loạt khách sạn tại thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) đang giảm giá mạnh như khách sạn Mường Thanh Luxury Viễn Triểu giảm 67% chỉ còn 753.000 đồng/đêm, khách sạn Mường Thanh Luxury Khánh Hòa giảm tới 80%, còn chưa tới 800.000 đồng/đêm, khách sạn Imperial Nha Trang giảm 74% chỉ còn 644.000 đồng...Điểm chung của những khách sạn này là chỉ còn từ 1 đến 5 phòng.

Bên cạnh đó, nhiều khách sạn lớn cũng thông báo hết phòng từ nhiều ngày nay như khu nghỉ dưỡng An Lam Retreats Ninh Vân Bay, Panorama Star Beach Nha Trang...

Nhiều khách sạn giảm giá dẫn đến tình trạng cháy phòng. (Ảnh minh họa)

Tại những khu du lịch nổi tiếng khác như Phú Quốc (Kiên Giang), Đà Nẵng, Sapa (Lào Cai)...cũng ghi nhận hàng loạt thông báo giảm giá phòng của các khách sạn.

Khu Resort Arcadia Phú Quốc có địa chỉ ngay thị trấn Dương Đông còn 3 phòng được giảm giá 67% từ gần 2,5 triệu xuống hơn 800.000 đồng/đêm. Những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng như Vinholidays Fiesta Phú Quốc, Vinoasis Phú Quốc đều đã hết phòng cho kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bên cạnh đó, nhiều khách sạn cũng hợp tác với các hàng hàng không để đưa ra những gói combo vé máy bay cùng phòng nghỉ dưỡng với mức giá khuyến mãi. Ví dụ như gói vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội đi Phú Quốc và nghỉ dưỡng tại khách sạn The Shell Resort & Spa Phú Quốc 4 ngày đêm giá 8,6 triệu đồng/người.

Theo đại diện một khách sạn 5 sao tại Côn Đảo, lý do khiến các khách sạn giảm sâu giá phòng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 là do sau thời gian dài đóng cửa bởi đại dịch, cơ sở vật chất không còn được như trước. Do đó, để lấy lại lượng khách hàng quen thuộc khi du lịch Việt Nam mở cửa trở lại, các khách sạn, doanh nghiệp đều đưa ra những khuyến mãi hấp dẫn để thu hút du khách, làm tiền để cho sự phục hồi.

Cùng với đó, việc du khách nước ngoài vẫn chưa quay trở lại Việt Nam, khách du lịch chủ yếu là du khách nội địa nên các khách sạn cũng phải hạ giá phòng cho phù hợp với chi phí có thể bỏ ra của du khách.

Hàng loạt khách sạn giảm giá phòng dịp nghỉ lễ 30/4. (Ảnh chụp màn hình)

Theo khảo sát, lượng khách sạn giảm mạnh giá phòng chủ yếu đến từ những địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền Trung và miền Nam. Tại khu vực phía Bắc, mức giảm ít hơn và tỷ lệ phòng trống cũng còn nhiều hơn.

Trên website agoda.com, khách sạn Pao’s Sapa Leisure ngay trung tâm Sapa chỉ giảm 14% từ 4,2 triệu còn 3,6 triệu đồng cho một đêm, giảm mạnh hơn là khách sạn KK Sapa Hotel giảm 51% từ 4,8 triệu xuống còn 2,3 triệu đồng.

Tại Hạ Long, khách sạn Novotel Hạ Long Bay giảm 41%, còn chưa tới 2,3 triệu đồng/đêm.

Trước việc nhiều khách sạn giảm sâu giá phòng cho dịp nghỉ lễ 30/4, không ít du khách bày tỏ sự lo ngại về chất lượng dịch vụ khi giá thành rẻ mà lượng khách trong kỳ nghỉ này lại rất lớn. Tuy nhiên, theo đại điện khách sạn 5 sao tại Côn Đảo, các khách sạn vẫn sẽ chú trọng vào chất lượng dịch vụ để lấy lòng du khách bởi thời gian đầu mở cửa có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giành thị phần, sau thời gian dài mất khách.