Sạt lở ở Trà Leng: Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông

Chiều 1/11, liên quan đến vụ sạt lở khiến 22 người ở xã Trà Leng chết và mất tích, chính quyền huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, việc tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trên sông phải tạm dừng.

Lượng rác dày đặc bủa vây mặt nước sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2. (Ảnh: H.Thọ)

Theo đó, từ sáng 1/11, lực lượng Công an PCCC - TKCN tỉnh Quảng Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an huyện Bắc Trà My, Công an huyện Nam Trà My phối hợp tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trên sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2.

Với 20 thuyền máy, lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm tung tích các nạn nhân trên diện tích hơn 200 ha mặt nước.

Tuy nhiên, do lượng rác tràn ngập với độ dày khoảng 40 cm phủ kín mặt sông kết hợp trời mưa lớn nên việc tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn. Thậm chí, bộ đội, công an phải chèo tay vì máy thuyền bị rác cuốn không thể hoạt động.

Đến 15h cùng ngày, việc tìm kiếm phải tạm dừng do điều kiện thời tiết và lượng rác quá lớn.

Đến 15h, việc tìm kiếm các nạn nhân trên sông phải tạm dừng. (Ảnh: H.Thọ)

Trong khi đó, tại hiện trường vụ sạt lở, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ và chó nghiệp vụ vẫn đang cật lực tìm kiếm nhưng vẫn không có thêm nạn nhân nào được tìm thấy.

Chiều 28/10, tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng làm 11 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 8 thi thể nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm 14 người còn lại.

Video: Hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng