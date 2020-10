Sạt lở núi ở Trà Leng: Dùng 20 cano chạy khắp 2 sông tìm nạn nhân mất tích

Thông tin trên vừa được ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận với VTC News vào tối nay (31/10).

Theo ông Dũng, đến thời điểm hiện tại, hơn 500 chiến sĩ tham gia công tác cứu nạn đã tìm thấy 8 thi thể nạn nhân trong số 22 người mất tích sau vụ sạt lở núi xảy ra tại nóc Ông Đề, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Lực lượng chức năng sẽ dùng 20 cano chạy trên sông Tranh và sông Leng để tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

"Từ sáng đến bây giờ vẫn không có thêm nạn nhân nào được tìm thấy. Nhiều khả năng các nạn nhân đã bị cuốn trôi ra sông Leng và sông Tranh. Do đó, cơ quan cứu hộ cứu nạn quyết định điều động 20 cano để phục vụ bộ đội, công an chạy trên sông tìm kiếm người mất tích", ông Dũng nói và thông tin thêm, từ sáng mai (1/11), việc dùng cano tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông sẽ được triển khai.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, từ chiều qua đến nay, thời tiết tại hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng có mưa. Do vậy, công tác cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện, Quốc lộ 40B nối từ huyện Bắc Trà My lên Nam Trà My đang bị chia cắt do sạt lở. Chính quyền địa phương đã giăng dây, thông báo không cho các phương tiện qua lại.

Trong sáng nay, đoàn chuyên gia địa chất của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung - Tây Nguyên đã có mặt tại nóc Ông Đề để phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, 14 người vẫn còn mất tích sau vụ sạt lở ở Trà Leng.

Như VTC News đưa tin, chiều 28/10, tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng làm 11 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 8 thi thể nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm 14 người còn lại.

Video: Hiện trường sạt lở ở Trà Leng