Sạt lở núi khiến 1 người mất tích: Nhân chứng thoát nạn kể thời khắc kinh hoàng

Video: Nhân chứng thoát nạn kể thời khắc kinh hoàng. (Nguồn: Tuấn Tú)

Tối 11/11, ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận, lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tìm kiếm tung tích ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, trú huyện Thăng Bình) - nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra tại Km 66 thuộc tuyến Quốc lộ 40 (đoạn qua thôn 3, xã Trà Tân).

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng. (Ảnh: H.P)

Là một trong số 6 người thoát nạn sau vụ sạt lở núi nêu trên, anh Lê Đình Minh (trú huyện Phú Ninh) vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhắc tới thời khắc kinh hoàng mà mình vừa trải qua.

Anh Minh kể, tầm 14h30 ngày 11/11, anh chạy xe máy từ thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) lên huyện Nam Trà My.

Đến địa phận thuộc thôn 3, xã Trà Tân (gần thủy điện Sông Tranh 2), anh và 6 người đi đường khác phải dừng lại dọn dẹp cây cối ngã đổ để tiếp tục di chuyển. "Tuy nhiên, đúng lúc này, đất đá từ trên núi bất ngờ tràn xuống ào ạt. Tôi và mọi người bỏ lại xe máy và chỉ biết tháo chạy thoát thân", anh Minh thuật lại.

Anh Minh kể lại giây phút đất đá tràn xuống lòng đường. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ông Huỳnh Ngọc Giang (trú huyệnThăng Bình) nhớ như in, thời điểm xảy ra sạt lở, trong khi 4 người nhanh chân chạy thoát thì ông cùng với ông Hạ và người còn lại bị đất đá vùi lấp.

"Khi hứng chịu đất đá trút như mưa, tôi và một người kế bên bò được ra ngoài, còn ông Hạ mất tích. Người cùng tôi thoát nạn bị gãy chân và được đưa đến bệnh viện cấp cứu", ông Giang nói.