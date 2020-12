Sạt lở núi, 2.000 dân ở Quảng Ngãi bị cô lập

Ngày 2/12, trả lời VTC News, ông Hồ Bảo Xuyên, Chủ tịch UBND xã Hương Trà xác nhận thông tin trên.

Theo ông Xuyên, rạng sáng 1/12, trên địa bàn xã xảy ra vụ sạt lở núi khiến cả nghìn khối đất đá trút xuống vùi lấp nhà cửa của người dân.

Sạt lở núi khiến 400 hộ dân ở xã Hương Trà bị cô lập. (Ảnh: H.T)

Vụ sạt lở núi không gây thiệt hại về người, song 400 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu của 3 thôn Trà Huynh, Trà Vân và Cà Đam đang rơi vào tình thế bị cô lập. Tuyến đường nối 3 thôn trên đến thời điểm hiện tại vẫn còn bị ách tắc do lượng lớn đất đá đang phủ khắp mặt đường.

Ngoài ra, sạt lở núi còn xảy ra tại các thôn Trà Lương, Trà Linh (xã Hương Trà) khiến 9 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có 1 nhà sập hoàn toàn.

Được biết, trong 2 ngày 30/11 và 1/12, sạt lở cũng đe dọa một xã miền núi khác của tỉnh Quảng Ngãi là Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Theo đó, từ đêm 30/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông nên trên địa bàn xã Sơn Long có mưa rất to. Ngay trong đêm, trận sạt lở núi kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến khoảng 3.000 m3 đất đá tràn xuống tuyến đường nhánh N1 từ khu dân cư A Nhoi 2 đi trung tâm UBND xã, đe dọa sự an toàn của 8 hộ dân.

Sạt lở kinh hoàng tại khu dân cư A Nhoi 2. (Ảnh: T.V)

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương tổ chức di dời khẩn cấp 8 hộ dân với 36 nhân khẩu ở khu dân cư A Nhoi 2 đến nơi an toàn.

Video: Sạt lở kinh hoàng ở khu dân cư A Nhoi 2. (Nguồn: T.V)