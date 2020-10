Sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng: Nỗi đau thấu trời của người mẹ mất 3 con thơ

Ngày thứ 3 sau vụ sạt lở kinh hoàng quật sập 11 ngôi nhà cùng 22 người chết và mất tích, tang thương vẫn bao trùm nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Cơn thịnh nộ của thiên nhiên vào buổi chiều định mệnh vô tình đẩy đồng bào M'Nông ở nóc Ông Đề lâm cảnh màn trời chiếu đất, tạo nên cảnh ly biệt đau thấu trời xanh.

Diệu thất thần cõng đứa con gái 4 tuổi bị gãy chân sau trận sạt lở kinh hoàng.

Đang chăm sóc con gái bị gãy chân ở Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, Trần Thị Diệu (29 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến trận sạt lở núi oan nghiệt. Giọng liên tục ngắt quãng vì còn run sợ, Diệu bần thần kể, đầu giờ chiều 28/10, mưa to gió lớn nổi lên do ảnh hưởng của cơn bão số 9 khiến hai vợ chồng chị thấp thỏm không yên. Lo mái nhà liêu xiêu không thể cầm cự trước cuồng phong, sau khi dắt díu 4 đứa con thơ sơ tán sang nhà Bí thư xã ở cùng nóc, Diệu cùng chồng quay trở lại nhà mình để thu dọn đồ đạc tránh mưa.

"Đang tất tả dọn dẹp, tôi giật mình bởi tiếng la thất thanh của bà con trong nóc, liền sau đó, đất đá từ suối Banh ào ạt trút xuống. Quá hoảng loạn, hai vợ chồng cùng số ít người khác tháo chạy lên rẫy cao rồi tôi bất tỉnh lúc nào không hay", Diệu thuật lại.

Rạng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, chị nháo nhác nhìn xuống ngôi làng và ruột gan nóng như lửa đốt khi toàn bộ 11 ngôi nhà bị chôn vùi trong lớp đất đá dày đặc. Cô gọi khàn cổ họng, đạp bùn đất lội quanh vẫn không tìm thấy các con của mình ở đâu giữa đống hoang tàn sau trận sạt lở khủng khiếp.

"Mãi tới khi trời sáng, đứa con gái 4 tuổi của vợ chồng tôi được mọi người cứu sống và đưa ra ngoài. Còn lại 3 đứa con 11 tuổi, 7 tuổi và 10 tháng tuổi bị vùi lấp", giọng nghèn nghẹn, chị Diệu nói.

Trưa 29/10, chứng kiến hình ảnh Diệu cõng đứa con 4 tuổi bị gãy chân, thất thần cuốc bộ trên con đường nhão nhoẹt bùn đất, ai nấy đều ngậm ngùi xót xa.

Căn nhà của vợ chồng Diệu và 10 hộ dân khác bị vùi trong đất đá.

"Chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con. Cùng một lúc ba đứa con bị chôn vùi, tôi như chết lặng. Trước lúc sạt lở ập đến, tôi định chạy sang cho con gái út bú sữa vì nghe tiếng con khóc. Nào ngờ, trong phút chốc, các con đã vĩnh viễn xa rời vòng tay của tôi", Diệu khóc nấc.

Hôm nay (31/10), trời trút mưa nặng hạt xuống Trà Leng khiến nỗi đớn đau của Diệu và đồng bào M'Nông ở nóc Ông Đề như kéo thêm về phía cùng cực khi 14 con người vẫn còn bị chôn vùi trong đất đá, bùn non.

Chiều 28/10, tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng làm 11 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người mất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 8 thi thể nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm 14 người còn lại.

Video: Hiện trường vụ sạt lở khiến 22 người chết và mất tích ở Trà Leng