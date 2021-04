Sapphire 2 - TNR Goldmark City tung quỹ căn cuối cùng với chính sách hấp dẫn

(VTC News) -

Chỉ một thời gian ngắn sau khi mở bán chính thức, gần 400 căn hộ cao cấp tòa Sapphire 2 – dự án TNR Goldmark City đã tìm được chủ nhân sở hữu. Nhân dịp này, chủ đầu tư cũng tung ra quỹ căn cuối cùng của dự án với chính sách ưu đãi hấp dẫn nhằm tri ân khách hàng.

Quỹ căn cuối với chính sách ưu đãi hấp dẫn

Theo thông tin chính thức từ chủ đầu tư, chính sách bán hàng mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4/2021, theo đó, khách hàng đặt mua căn hộ tại tòa Sapphire 2 sẽ được chiết khấu lên đến 15% giá trị căn hộ. Bên cạnh đó, tiến độ thanh toán cũng rất linh hoạt, chỉ cần thanh toán 50% giá trị căn hộ trong hai đợt thanh toán đầu tiên, khách hàng có thể nhận bàn giao nhà và dọn về ở ngay. 50% chi phí còn lại sẽ chia thành 2 đợt thanh toán trong vòng 30 tháng kể từ thời điểm thanh toán đợt 2.

Hình ảnh căn hộ thực tế tại tòa Sapphire 2.

Với mức giá trung bình chưa đến 4 tỷ đồng/căn hộ 3 phòng ngủ, khách hàng chỉ cần thanh toán xấp xỉ 2 tỷ đồng là có thể sở hữu căn hộ cao cấp Sapphire 2 đã hoàn thiện, 30 tháng sau mới phải thanh toán phần còn lại. Theo các chuyên gia môi giới, trong 30 tháng đó, chủ sở hữu hoàn toàn có thể xoay vòng vốn để hoàn thành nốt chi phí mua nhà hoặc tranh thủ số vốn chưa phải thanh toán để đầu tư sinh lời. Đây được xem là chính sách bán hàng tốt nhất tại thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội, xét trên mặt bằng khu vực, nhiều dự án cùng phân khúc với Sapphire 2 đang được chào bán trung bình từ 40 – 60 triệu/m2.

Đồng thời, diện tích căn hộ cũng có sự chênh lệch khi diện tích căn hộ 3 phòng ngủ trung bình từ 97 – 113m2 (nhỏ hơn so với căn hộ tại Sapphire thường từ 112-159m2), trong khi đó, giá bán căn hộ tại Sapphire 2 chỉ từ 29 triệu/m2.

Trước đó, khách hàng mua căn hộ tại tòa Sapphire 2 được ưu đãi chiếu khấu từ 4-12% giá trị căn hộ và phải thanh toán 50% còn lại sau khi kí hợp đồng mua bán trong vòng 6 tháng. Như vậy, có thể thấy chính sách mới trong tháng 4 cực hấp dẫn, khiến nhiều khách hàng đang quan tâm dự án mạnh dạn xuống tiền ngay.

Cơ hội cuối cùng sở hữu căn hộ cao cấp tại Sapphire 2 - TNR Goldmark City

Ngay từ khi ra mắt, khu đô thị TNR Goldmark City nói chung và tòa Sapphire 2 nói riêng đã được nhiều khách hàng săn đón, sở hữu; trong mỗi lần mở bán, hầu hết giỏ hàng đều nhanh chóng chốt giao dịch chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Lý giải về điều này, anh Nguyễn Trường An - cư dân tại Sapphire 2 cho biết: “Giá bán hấp dẫn trong khi chất lượng căn hộ và tiện ích sống vượt trội so với nhiều dự án cùng phân khúc chính là lý do khiến dự án hút khách.”

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, tòa Sapphire 2 chỉ còn khoảng vài chục căn hộ, với chính sách ưu đãi hấp dẫn chưa từng có trên, đại diện đơn vị quản lý và phát triển dự án TNR Holdings Vietnam (thành viên tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển) dự kiến giỏ hàng của tòa này sẽ đóng lại chỉ trong vài tuần. Như vậy, đây là thời điểm phù hợp và là cơ hội cuối cùng để những khách hàng đang quan tâm dự án có thể sở hữu căn hộ cao cấp tại tòa Sapphire 2.

Tòa Sapphire 2 đã được lấp đầy bởi cộng đồng cư dân văn minh, thành đạt.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của quần thể khu đô thị TNR Goldmark City, Sapphire 2 là tòa căn hộ đẳng cấp bậc nhất tại khu vực phía Tây Thủ đô. Dự án gây chú ý trên thị trường bởi hệ thống tiện ích vượt trội với 20ha công viên trước mặt; 7 trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế nội khu; 6 thang máy tốc độ cao; 6 hồ cảnh quan gần dự án; 6 siêu thị tiện ích nội khu; 4 quảng trường nội khu rộng gần 2ha; 4 bể bơi nội khu; 4 vườn trên mái; 1 trường liên cấp chuẩn IAE Hoa Kỳ và 1 trường Quốc tế Hàn Quốc…

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở tại Thủ đô ngày càng tăng cao nhưng nguồn cung lại rất hạn hẹp, thiếu dự án cao cấp đã hoàn thiện và dự án có không gian sống xanh, tiện ích all-in-one cũng rất hiếm, do đó Sapphire 2 – TNR Goldmark City chính là điểm đến lý tưởng của cộng đồng cư dân tinh hoa.

Vị trí đắc địa, tiện ích tiên phong, chính sách bán hàng hấp dẫn là những yếu tố then chốt giúp tòa Sapphire 2 - TNR Goldmark City lọt Top dự án đáng sống và đáng mua nhất tại khu vực phía Tây Hà Nội.