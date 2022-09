Sập tường khiến 5 người chết trong KCN ở Bình Định: Thông tin mới nhất

Ngày 18/9, trả lời Tiền Phong, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đang trưng cầu giám định chuyên môn về xây dựng, chất lượng công trình; trưng cầu về trình tự thủ tục về thực hiện từ khâu dự toán thiết kế đến thi công.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (thứ 2, hàng đầu tiên) kiểm tra hiện trường trong sáng 16/9. (Ảnh: Trương Định)

Theo Đại tá Nguyên, hiện đang chờ cơ quan thẩm định trả lời có thực hiện đúng quy trình quy định về xây dựng cơ bản hay không, sau đó sẽ tiến hành các bước tiếp theo.

Đại tá Nguyên cho biết, bức tường ngã đổ cao 15,2m và dài 38m. Hiện, đơn vị nhà thầu hiện vẫn đang ở TP.HCM chưa ra Bình Định để làm việc. Đơn vị nhà thầu này thuê lại một đơn vị ngoài Bình Định tự giám sát và tự thi công công trình.

Liên quan sự việc này, cũng trong ngày 16/9, UBND tỉnh Bình Định có quyết định về việc thành lập tổ công tác điều tra sự cố công trình xây dựng tại Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn).

Tổ công tác điều tra do ông Phan Viết Hùng - Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh làm tổ trưởng. Các tổ phó gồm: ông Lê Anh Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Võ Bình An - Phó Trưởng phòng Phòng CSHS, Công an tỉnh; ông Nguyễn Văn Hiển - Phó Chánh Thanh tra, Sở LĐ-TB&XH tỉnh. Ngoài ra, tổ công tác có thêm 7 tổ viên.

Hiện trường vụ sập tường khiến 5 người chết, 6 người bị thương. (Ảnh: Trương Định)

Cũng qua trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Viết Hùng - Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định cho hay, cơ quan công an sau khi thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã khởi tố hình sự. Còn tổ điều tra do UBND tỉnh Bình Định thành lập thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm quản lý Nhà nước.

“Điều tra nguyên nhân sự cố để xem thử trong quy trình xây dựng sai quy trình chỗ nào hay vi phạm cái gì để xử lý sai phạm, qua đó rút kinh nghiệm trong quản lý Nhà nước. Tổ cũng đã tiến hành lấy mẫu, kiểm tra hiện trường, hiện đang chờ kết quả”, ông Hùng nói.

Như đã đưa tin, khoảng hơn 16h chiều 15/9, trong lúc thi công dự án Nhà máy chế biến thực phẩm - Công ty Savvy Seafood Việt Nam trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn), bức tường của công trình bất ngờ sập xuống đè lên các công nhân đứng phía dưới. Vụ việc đã khiến 5 người chết và 6 người khác bị thương.

Dự án Nhà máy chế biến thực phẩm - Công ty Savvy Seafood Việt Nam trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa. (Ảnh: Trương Định)

Theo báo cáo của UBND thị xã An Nhơn, Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam là công ty 100% vốn nước ngoài - Cộng hòa Seychelles. Ngành nghề kinh doanh là chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Tsai, Chia- Lin (45 tuổi, Đài Loan) làm Tổng Giám đốc. Người này cử ông Chen Chung Yi (50 tuổi, Đài Loan; đang tạm trú ở TX An Nhơn) sang Việt Nam để giám sát thi công nhà xưởng. Tháng 1/2022, Công ty Cổ phần Xây dựng & Thương mại Vĩnh Bảo (TP.HCM) được Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam thuê thi công nhà xưởng.

Theo tìm hiểu, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã cấp giấy phép cho Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam được xây dựng hạng mục thuộc dự án nhà máy chế biến thực phẩm trên lô đất rộng 20.000m2 ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa. Công trình được cấp phép theo hồ sơ do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng phát triển đô thị thiết kế, Công ty TNHH Tư vấn hội xây dựng thẩm tra thiết kế.