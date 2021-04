Sập sàn Coolcat, cả trăm tỷ đồng bốc hơi: Công an TP.HCM nói gì?

(VTC News) -

Ngày 28/4, tại buổi họp báo về tình hình trật tư, an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, Công an thành phố đã nhận được hơn 700 đơn tố cáo sàn giao dịch Coolcat.

Cụ thể, hôm 23/4 có khoảng 600 đơn tố cáo gửi tới công an, một ngày sau, thêm 100 người nữa gửi đơn. Số tiền các bị hại thiệt hại ước tính trên 200 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.

"Đến nay, CQĐT đã tiếp nhận theo quy trình đơn thư tố cáo tội phạm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bản chất của sự việc và tội phạm về an ninh mạng rất phức tạp vì nó ẩn danh nên phải có thời gian để điều tra, không thể trả lời ngay được", Đại tá Quang nói.

Như VTC News đưa tin, chiều 19/4, nhiều người dân tới Cơ quan CSĐT (PC01, Công an TP.HCM) gửi đơn tố cáo về việc bị chiếm đoạt tài sản do tham gia đầu tư trên ứng dụng Coolcat.

Với chiêu thức bảo hiểm vốn 100% cho nhà đầu tư, Coolcat đã dụ được rất nhiều người chơi tham gia do hám lời và nghĩ không có rủi ro.

Tại nền tảng giao dịch bảo hiểm vốn này có 2 cách kiếm tiền chính là lợi nhuận từ việc giao dịch và hoa hồng giới thiệu thành viên. Trong đó, lợi nhuận giao dịch là tiền nhà đầu tư nhận được khi thắng trong các giao dịch. Nhà đầu tư thắng sẽ nhận được 75% tiền thắng, 10% là phí sàn và 15% tiền đóng bảo hiểm.

Nếu nhà đầu tư thua (giới hạn trong 6 lần liên tiếp) thì nhà đầu tư ngưng giao dịch và báo cho bảo hiểm. Công ty bảo hiểm Coolcat sẽ đền bù 100% tiền thua trong 6 lần liên tiếp. Như vậy nếu thắng thì nhận, thua được đền bù.