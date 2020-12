Sắp ra mắt The Zenpark – tinh hoa Nhật Bản giữa lòng Thành phố biển hồ

“Kỷ lục nối dài kỷ lục” tại thành phố biển hồ

Vinhomes Ocean Park rực rỡ ánh đèn, thắp sáng bầu trời phía Đông thành phố.

20 tháng thi công thần tốc, Vinhomes đã hoàn thiện 30.6ha bộ đôi biển hồ nước mặn và hồ nước ngọt nhân tạo trải cát trắng lớn nhất thế giới, bàn giao 10.000 căn hộ đầu tiên cho cư dân… Tới nay, Vinhomes Ocean Park đã trở thành đại đô thị rực rỡ nhất phía Đông Hà Nội.

Chỉ 2 năm, Vinhomes Ocean Park từ một vùng ngoại thành hoang vắng đã trở thành một đại đô thị hiện đại, sầm uất là quãng thời gian kỷ lục mà chỉ chủ đầu tư dẫn dắt thị trường như Vinhomes mới có thể thực hiện được.

Tiếp nối những kỷ lục bán hàng của phân khu Sapphire, Vinhomes tiếp tục cho ra mắt dòng sản phẩm căn hộ cao cấp phân khúc Ruby với phân khu đầu tiên mang tên The Zenpark, mang đến cho khách hàng trải nghiệm không gian sống yên bình, riêng tư, đẳng cấp nhưng vẫn đủ đầy tiện nghi cùng nhịp sống sầm uất của thành phố biển hồ.

Loạt tiện ích duy nhất, mở bán “ít nhưng chất”

Vườn nội khu Nhật Bản – khoảng trời bình yên của riêng cư dân The Zenpark.

Các toà căn hộ tại The Zenpark sở hữu Vườn Nhật ngay giữa lòng nội khu. Tất cả những chi tiết đặc trưng, tiêu biểu nhất của nghệ thuật sân vườn đỉnh cao xứ Phù Tang được chủ đầu tư dồn tâm tạo dựng như Hồ cá Koi, Đồi tùng La hán, Vườn thiền, Chòi lục giác, Cầu gỗ đỏ... mang lại cảm giác an yên, thư thái giữa tâm điểm đô thị. Thư thái dạo bộ giữa những con đường tạo hình đậm chất thiền, ngắm sắc ngọc lam thanh bình của hồ cá, yoga-thiền giữa không gian tĩnh tại ngập sắc xanh… sẽ là những “đặc sản” chỉ dành riêng cho cư dân The Zenpark.

Nghệ thuật sân vườn đỉnh cao xứ Phù Tang được tái hiện tại Vườn Nhật The Zenpark.

"Giữa nhộn nhịp có an nhiên."

Cùng với đó, hồ bơi 4 mùa kế cận với tầm nhìn khoáng đạt mang tới trải nghiệm nghỉ dưỡng thư thái và hệ thống tiện ích nội khu đa dạng phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất, giao lưu gắn kết cộng đồng cư dân.

Nội khu The Zenpark còn hội tụ đủ đầy các tiện ích phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất, giải trí của cư dân: sân tập thể thao, sân gym, khu vui chơi trẻ em…

Dự kiến ra mắt giới hạn chỉ 02 toà đầu trong tổng số 04 toà tháp căn hộ - The Zenpark là các toà căn hộ đầu tiên thuộc dòng Ruby cao cấp nhất cho đến thời điểm hiện tại của Vinhomes Ocean Park. Sản phẩm được thiết kế với tiêu chuẩn bàn giao liền tường đến từ những thương hiệu nội thất quốc tế uy tín hàng đầu như Kohler, Hitachi, Dessman...

Hình ảnh minh hoạ nội thất tại căn hộ The Zenpark.

Với hệ thống tiện ích đầy đủ đã đi vào tại Vinhomes Ocean Park, cộng hưởng cùng hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ từ Tập đoàn Vingroup bao gồm: Vincom, Vinmec, Vinschool, VinUni, Vinhomes, The Zenpark đem tới một môi trường sống văn minh, đủ đầy tiện nghi và những tiện ích đặc quyền sẵn sàng chào đón những cư dân tương lai.