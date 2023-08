Sắp ra mắt siêu biệt thự trong rừng cửa ngõ phía tây Hà Nội – The Forest Villas

(VTC News) -

Theo các chuyên gia sàn bất động sản: “Từ đầu năm đến nay, dù thị trường chưa sôi động như trước đây, nhưng nhiều nhà đầu tư đang bắt đầu quay trở lại Hoà Bình để đầu tư nhất là các dự án giáp danh Hà Nội. Các ngân hàng cũng đang tháo gỡ, nới lỏng tín dụng, đồng thời giảm lãi suất cho vay đối với những khoản vay liên quan đến bất động sản”. Đây là một dấu hiệu tích cự cho thấy sắp tới các giao dịch về bất động sản sẽ nóng trở lại.

Theo đánh giá, việc NHNN hạ lãi suất thời điểm này tuy chưa có tác động trực tiếp đến lĩnh vực BĐS nhưng sẽ có tác động gián tiếp thông qua sự phục hồi của nền kinh tế. Trên lý thuyết, khi lãi suất tiền gửi thấp đi sẽ làm giả hấp dẫn của kênh gửi tiết kiệm, nhà đầu tư sẽ chuyển tiền của mình sang kênh đầu tư khác như: trái phiếu, cổ phiểu, kim loại quý và BĐS. Trên thực tế, tất cả các kênh đầu tư đều tiềm ẩn những rủi ro nhất định nhưng BĐS vẫn được xem là sản phẩm đầu tư dài hạn và mang lại lợi nhuận cao.

The Forest Villas có vị trí vô cùng thuận lợi.

“Với việc NHNN hạ lãi suất sẽ giúp các khoản chi phí vay thấp, nhà đầu tư có động lực mạnh mẽ hơn để thực hiện các dự án BĐS mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cải thiện chất lượng các khu đô thị. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra cơ hội việc làm mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng giá trị của BĐS. Lãi suất hợp lý cộng với những giải pháp gỡ vướng về thủ tục pháp lý sẽ tạo nguồn cung mới, từ đó dòng tiền sẽ sớm quay trở lại với thị trường BĐS, giúp thị trường khởi sắc” – Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM Lê Hoàng Châu nhìn nhận.

Các chuyên gia đều chung quan điểm về việc giảm lãi suất sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động cho vay và tạo điều kiện cho người mua nhà, nhà đầu tư BĐS; giúp tăng khả năng tiếp cận vốn, khả năng mua sắm, đồng thời thúc đẩy hoạt động cho vay của ngành ngân hàng.

Lý giải về sức hút của thị trường bất động sản Hoà Bình, TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, Hoà Bình có nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, nơi đây vừa hoang sơ vừa ấn tượng, thuận lợi cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng phát triển mạnh trong tương lai.

The Forest Villas trở thành điểm đến vô cùng thu hút giới đầu tư tại Thủ đô.

Ngoài ra, hạ tầng giao thông thay đổi nhanh chóng cũng là đòn bẩy khiến bất động sản Hòa Bình bùng nổ. Điển hình phải kể đến đường Hòa Lạc - TP. Hòa Bình giai đoạn 2 với 6 làn xe; cải tạo quốc lộ 70, quốc lộ 15, quốc lộ 21, đường vành đai 5... đoạn qua tỉnh Hòa Bình; phối hợp với tỉnh Sơn La đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu…

PGS.TS. Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cũng cho biết, có nhiều lý do để khách hàng chọn lựa sản phẩm bất động sản để đầu tư ở những địa bàn xung quanh Hà Nội, trong đó có Hòa Bình.

Dự án có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, nơi đây vừa hoang sơ vừa ấn tượng.

Thứ nhất là do Hòa Bình có vị trí gần chỉ mất 1 giờ đồng hồ đi đường. Thứ hai là Hòa Bình sở hữu nhiều tuyến đường đồng bộ nối thẳng đến Hà Nội. Đơn cử như Đại lộ Thăng Long, hay đường Hồ Chí Minh. Thứ ba, Hòa Bình có nhiều điều kiện tự nhiên để phát triển loại hình nghỉ dưỡng. Đơn cử như nguồn nước khoáng Kim Bôi hay Mỹ Hảo, đây là một trong những nguồn nước khoáng tốt nhất Việt Nam, hoàn toàn có thể kết hợp phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, Hòa Bình còn có văn hóa Mường. đây là nền văn hóa đầy tiềm năng để khai thác, phát triển du lịch.

Với hơn 7 phút chạy xe từ đô thị vệ tinh Hòa Lạc, The Forest Villas trở thành điểm đến vô cùng thu hút giới đầu tư tại Thủ đô, hứa hẹn sẽ là thị trường tiềm năng nhất vào nửa cuối năm 2023 đầu 2024.

“Phố giữa rừng” – xu hướng đầu tư mới

Là một thị trường hội tụ nhiềm tiềm năng cùng dư địa tăng giá BĐS lớn, BĐS Hòa Bình dần trở thành một điểm sáng “gây sốt” với giới đầu tư địa ốc, nhất là những sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng có thiết kế độc đáo, những khu phố Tây giữa núi rừng Tây Bắc.

Một trong những dự án hiện đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm hiện nay là dự án The Forest Villas tại xã Quang Tiến - Thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình do Công ty TNHH phát triển đô thị Quang Tiến - Công ty thành viên của Tập đoàn Lã Vọng làm chủ đầu tư.

The Forest Villas được thiết kế bởi đội ngũ thiết kế người Nhật giàu kinh nghiệm, thiết kế theo phong cách biệt thự Nhật hiện đại lần đầu tiên xuất hiện những căn biệt thự trong rừng với nét đẹp bí ẩn, huyền bí, đậm chất cổ tích nhưng không kém phần tiện ích, sang trọng.

The Forest Villas lấy cảm xúc từ sự liên kết giữa thiên nhiên với con người, giữa núi rừng, sông nước với các khối công trình mang màu sắc hiện đại, tạo nên nét kiến trúc hài hòa, ấn tượng trong lòng cảnh sắc thiên nhiên.

Đặc biệt, The Forest Villas mang đến cho chủ sở hữu trải nghiệm giữa hai miền đối lập: Một bên là rừng xanh yên bình, tĩnh lặng, một bên là chốn phồn hoa rực rỡ. Ở đó có những căn biệt thự vườn ẩn mình bên rừng già, tiếng suối róc rách với bầu không khí trong lành, xanh mát, an yên tĩnh tại. Nhưng chỉ cần bước ra khỏi The Forest Villas, chủ nhân đã có thể hòa mình vào nhịp sống hiện đại, năng động.

Hạ tầng giao thông thay đổi nhanh chóng cũng là đòn bẩy khiến bất động sản Hòa Bình bùng nổ.

“Nét độc đáo, mới lạ chúng tôi muốn đưa vào dự án này chính là xây dựng nên những con phố sầm uất giữa khoảng không núi rừng xanh mát, trong lành. Chúng tôi muốn chủ nhân các biệt thự không chỉ cảm nhận không gian sống bằng thị giác, mà bằng tất cả các giác quan, đi sâu vào tiềm thức để cảm nhận”, đại diện chủ đầu tư cho hay.

The Forest Villas cũng mang đến cho các chủ sở hữu một không gian sống đầy tiện nghi với các tiện ích: cổng chào, thác nước, suối Thiên Nga, suối Tình Yêu, quảng trường, nhà hàng karaoke, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trung tâm tổ chức sự kiện, nhà hàng ẩm thực, tổ hợp coffee, cung văn hóa, nhà trưng bày văn hóa, khách sạn, khu vực camping, Osen - suối khoáng, massage - spa, Suối Thiên Nga, hầm rượu - ẩm thực, Nhà thể thao Club house, khu biệt thự, khu vui chơi…

Tất cả kết hợp khiến The Forest Villas trở thành bản giao hưởng của vẻ đẹp sang trọng, tinh tế, hiện đại giữa trời đất Tây Bắc, nơi cửa ngõ Hà Nội. Chủ sỡ hữu biệt thự với các tiện ích hiện đại tại dự án được hưởng không gian trong lành, xanh mát, an yên giống như nắm trong tay “tấm thẻ thông hành” giữa 2 miền đối lập: một là xanh bình yên và một là chốn phồn hoa rực rỡ, hiện đại.

Gần đây, chủ đầu tư tiến hành triển khai xây dựng cổng chào, thác nước, trồng hơn 1000 cây cổ thụ và tiến hành ươm và trồng gần 10000 cây xanh trong toàn bộ dự án. Dự án dự kiến cuối năm sẽ hoàn thiện pháp lý và hạ tầng giai đoạn 1 đủ điều kiện kinh doanh.

Bảo Anh