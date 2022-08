Sập nhà 6 tầng phía sau khách sạn ở Hải Phòng

Trả lời phóng viên VTC News, lãnh đạo huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, tại xã An Đồng (huyện An Dương) vừa xảy ra vụ sập nhà cao tầng phía bên trong khách sạn Hải Yến. Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường vụ sập để cứu hộ, cứu nạn, chỉ đạo khắc phục hậu quả.