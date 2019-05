Sập giàn giáo, 3 công nhân thiệt mạng ở An Giang: Khởi tố nhà thầu và giám sát

Ngày 17/5, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) vừa có thông cáo báo chí thông tin về vụ tai nạn lao động tại phường Núi Sam xảy ra vào ngày 21/1 khiến 3 công nhân thiệt mạng.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn là anh Nguyễn Văn Út (SN 1978, ngụ ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), anh Trần Quang Khải (SN 1980, ngụ ấp Vĩnh Thạnh 1, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) và chị Nguyễn Thị Phương (SN 1992, ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Công trình nơi xảy ra vụ tai nạn.

Theo kết quả điều tra, khoảng 7h20 ngày 21/1, trong lúc đổ bê tông xây dựng tầng 5 của căn nhà, giàn giáo bị sập làm anh Út, chị Phương và anh Khải ngã xuống đất. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng cả 3 không qua khỏi.

Kết quả trưng cầu giám định vụ tai nạn cho thấy, các nạn nhân làm việc trong điều kiện cheo leo nguy hiểm, không thắt dây an toàn, không lắp đặt sàn bảo vệ bên dưới.

Cơ quan chức năng cũng xác định ông Hồ bỏ mặc công trình cho ông Long (anh ruột Hồ) không có kiến thức và kinh nghiệm nên không thực hiện các biện pháp an toàn lao động theo quy định nên dẫn đến tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Châu Đốc xác định đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Hồ và ông Long để xử lý.

Cũng theo UBND TP Châu Đốc, công trình xây dựng trên được UBND TP. Châu Đốc cấp phép xây dựng vào tháng 5/2018.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chủ nhà đã tự ý thay đổi thiết kế, yêu cầu nhà thầu xây dựng vượt phép đến 2 tầng. UBND TP Châu Đốc đang xử lý hành chính, buộc tháo dỡ phần xây dựng sai phép.

THANH TIẾN