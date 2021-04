Sập giàn giáo 2 người chết ở Bắc Ninh: Chủ công trình xây dựng là ai?

(VTC News) -

Theo nguồn tin của VTC News, công trình xây dựng nhà xưởng có giàn giáo bị sập khiến hai công nhân chết vào trưa ngày 2/4 là của công ty TNHH in Thanh Long, do ông Nguyễn Minh Tuấn sinh năm 1973, có hộ khẩu thường trú tại Phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh làm chủ.

Công trình xây dựng này được ông Tuấn thuê ông Tạ Khắc Tú sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú xã Long Châu, huyện Yên Phong làm chủ thầu xây dựng. Sau đó, ông Tú thuê Nguyễn Văn Khoẻ ( sinh năm 1984, ở xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) thi công cốt pha.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến hai công nhân thiệt mạng.

Nhóm của Khoẻ có 3 người gồm Khoẻ và Nguyễn Ngọc Hạ (sinh năm 1973 ở khu Ất, phường Hạp Lĩnh) và một người tên Hội ở tỉnh Hoà Bình. Ngày 2/4, nhóm người này thực hiện công việc đổ mặt trần tầng 1 của xưởng in nằm trong Dự án cụm công nghiệp làng nghề Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh.

Khoảng 13h cùng ngày, nhóm của Khoẻ đang kiểm tra cốt pha ở phía dưới giàn giáo, bê tông đổ sập xuống. Ngay lập tức Khoẻ chạy ra được phía ngoài, còn Hạ và Hội không kịp chạy nên bị giàn giáo, cốt pha đổ sập, vùi lấp thiệt mạng.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân xấu số ra khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an tỉnh, Công an thành phố Bắc Ninh và Công an phường Khúc Xuyên triển khai công tác tìm kiếm, cứu người bị nạn. Đến khoảng 16h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân.

Hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.