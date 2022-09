Sập tường 5 người chết ở Bình Định: Yêu cầu khởi tố vụ án để điều tra

(VTC News) -

Video: Ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định - tại hiện trường sập tường khiến 11 người thương vong

Sáng 16/9, từ rất sớm, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định và ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND có mặt tại hiện trường vụ tường sập khiến 11 người thương vong tại Nhà máy chế biến thực phẩm thuộc Công ty Savvy Seafood Việt Nam (ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa).

Ông Hồ Quốc Dũng khẳng định, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng. Ông yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra quyết liệt, đúng bản chất sự việc, ai sai cần xử lý nghiêm. Ông chỉ đạo ngay trong ngày hôm nay (16/9) phải có kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn; trước mắt, cần khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.

Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó giám đốc công an tỉnh Bình Định - khám nghiệm hiện trường cho biết, tường xây chưa đúng thiết kế. Theo thiết kế cần đổ dầm rồi mới xây tường, nhưng thực tế dầm chưa được liên kết đã xây tường, đó là nguyên nhân chính dẫn đến sập tường.

Phó Giám đốc công an tỉnh cũng nêu yêu cầu Thanh tra Lao động tổ chức tổng kiểm tra các công trình trên địa bàn tỉnh về hợp đồng lao động, bảo hộ lao động. Nhiều lao động làm thời vụ, không có hợp đồng lao động. Đây là một hình thức trốn đóng bảo hiểm xã hội. Mặt khác, không có bảo hiểm lao động nên khi xảy ra sự cố rất thiệt thòi cho người lao động.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra.

Đại diện UBND thị xã An Nhơn cho biết vụ sập bờ tường tại công trình xây dựng nhà xưởng chế biến thực phẩm (của Công ty Savvy Seafood Việt Nam ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa, TX An Nhơn) đã khiến 5 nạn nhân tử vong và 6 người bị thương. Trong đó, có 2 người chết và 2 người bị thương ở TX An Nhơn và 3 người chết, 4 người bị thương ở huyện Tuy Phước.

Ông Mai Việt Trung - Bí thư Thị ủy An Nhơn - cho biết: "Thị ủy đã đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng vào cuộc xem xét, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện tại, chính quyền đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Trước mắt, thị xã hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng. Riêng các nạn nhân đã tử vong mỗi người 5 triệu đồng để gia đình lo an táng", ông Trung chia sẻ.

Như VTC News đã thông tin, khoảng 16h30 ngày 15/9, khi công nhân đang thi công xây dựng công trình nhà xưởng chế biến tại Nhà máy chế biến thực phẩm thuộc Công ty Savvy Seafood Việt Nam (ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa) thì xuất hiện mưa giông, gió mạnh, làm đổ sập bức tường đè nhiều người.

Ngay trong đêm 15/9, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã tiến hành các biện pháp cứu hộ và phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh sách các nạn nhân trong vụ sập tường ở KCN Nhơn Hòa 5 nạn nhân tử vong gồm: Hồ Ngọc Luân (SN 1998, trú thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn Thọ); Nguyễn Thanh Trực (SN 1985, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước); Nguyễn Thị Thanh Ái (SN 1988, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước); Phạm Đức Tài (SN 1983, trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước); Hồ Văn Hướng (SN 1966, trú thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ). 6 người bị thương gồm: Nguyễn Thị Gái (SN 1971, trú phường Nhơn Hòa); Trần Văn Đạt (SN 1973, trú phường Nhơn Hòa); Nguyễn Thanh Quan (SN 1981, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước); Nguyễn Thị Hoan (SN 1985, trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước); Nguyễn Thanh Vân (SN1952, trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước); Nguyễn Thành Lập (SN 1992, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước).