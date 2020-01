Vào vai ‘tiểu tam’, Jun Vũ mặc toàn hàng hiệu, mỗi cảnh quay thay một trang phục

Là một trong những cái tên trẻ góp mặt trong Gái già lắm chiêu 3, Jun Vũ rất hào hứng với vai diễn lần này. Nữ diễn viên vào vai Khánh My – “tiểu tam” đối đầu và giật chồng của Ms. Q (Ninh Dương Lan Ngọc đóng).

Khánh My là con gái thuộc nhà trâm anh thế phiệt, giàu có nức tiếng không kém gì gia tộc nhà họ Lê của Jack (Lê Xuân Tiền). Thông minh và giỏi giang, Khánh My phụ giúp bà Thái Tuyết Mai (NSND Lê Khanh) – mẹ của Jack trong việc quản lý bất động sản.

Jun Vũ trong "Gái già lắm chiêu 3".

Chia sẻ lý do chọn Jun Vũ cho vai diễn này, đạo diễn Bảo Nhân cho biết: “Jun Vũ được lựa chọn vào vai con dâu nhà người ta vì giọng nói của cô ấy.

Tôi và ê kíp lật tung cả Sài Gòn lẫn Hà Nội để casting vai Khánh My, làm sao vừa đài các, kiêu sa vừa nói giọng Bắc kiểu cũ để ăn khớp với tiêu chuẩn của Thái Tuyết Mai trong việc lựa chọn người con dâu có nét giống bản thân mình”.

Là cô gái môn đăng hộ đối với Lê Gia, Khánh My được bà Thái Tuyết Mai lựa chọn làm con dâu tương lai của mình. Khác hẳn với hình ảnh nghiêm nghị thường thấy, Thái Tuyết Mai luôn vui vẻ và thân thiết mỗi khi bên cạnh cô con dâu tương lai do mình lựa chọn.

Cũng chính vì có sự hậu thuẫn từ Thái Tuyết Mai, Khánh My dường như nắm chắc vị trí làm con dâu trong Lê Gia.

Jun Vũ bên cạnh NSND Lê Khanh.

Tạo hình của Jun Vũ trong vai Khánh My được chăm chút tỉ mỉ với phong cách thời trang cổ điển phù hợp với nhân vật.

Jun Vũ cho hay: “Khánh My là một vai diễn khá lạ của Jun từ trước tới nay. Lâu nay Jun Vũ quen thuộc với những nhân vật sở hữu vẻ bên ngoài xinh đẹp, lần này vai diễn Khánh My lại rất thời trang, hàng hiệu luôn đắp từ đầu tới chân, mỗi cảnh quay là một bộ đồ, thậm chí cả phụ kiện cũng không được lặp lại.

Khánh My là con dâu nhà người ta hiền dịu, nói dạ bảo vâng, lúc sắc sảo, chua ngoa để đối đầu với Ms.Q giành lấy Jack”.

Ms. Q và Khánh My đối đầu.

Do đó, vai diễn lần này gai góc hơn so với những gì Jun Vũ từng thể hiện trên màn ảnh. Cô rất hào hứng với nhân vật Khánh My và trước khi phim bấm máy, diễn viên sinh năm 1995 được NSND Lê Khanh chỉ dạy tận tình về phần đài từ, tập luyện thoại rất nhiều để bắt được tông thoại của nhau bởi Khánh My trong phim phải bắt chước theo mẹ chồng để lấy lòng bằng mọi giá.

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc tận tình hướng dẫn đàn em cách lấy hơi, ngắt thoại sao cho truyền cảm hơn.