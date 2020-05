Trấn Thành gây hoang mang với gương mặt khác lạ

Khi xuất hiện trong Người ấy là ai mùa 3 tập mở màn, Trấn Thành có sự thay đổi đáng kể về cân nặng. Không còn là "đuông dừa" bị cả showbiz trêu ghẹo, Trấn Thành của hiện tại sở hữu gương mặt, vóc dáng gọn gẽ hơn sau thời gian dài nghỉ dịch.

Hình ảnh khác lạ của Trấn Thành.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ quan tâm hơn cả là vẻ mặt có phần mệt mỏi của ông xã Hari Won. Nụ cười gượng gạo, đôi mắt lờ đờ... là những gì dân mạng nhận thấy. Lý do được cho là giảm cân, trang điểm lỗi, cùng với cường độ làm việc cao và thiếu ngủ.

Được biết, tranh thủ thời gian nghỉ, Trấn Thành quyết tâm thay đổi, thực hiện nhiều phương pháp giảm cân. Dẫu vậy, việc xuất hiện với hình ảnh thon gọn cũng khiến A Xìn vấp phải không ít ý kiến trái chiều.

Nếu như nhiều người khen ngợi dáng dấp gọn gàng hơn, số khác lại lo lắng cho sức khỏe của nam MC. Thậm chí, người hâm mộ khuyên anh nên cân bằng giữa nghỉ ngơi và làm việc để tránh bị kiệt sức.

Hình ảnh đối lập của Trấn Thành.

"Tôi nghĩ Trấn Thành khác một phần do trang điểm, còn phần khác do làm việc quá sức thì phải. Ánh mắt kiểu cố gắng mở to lên, sắc thái cũng gồng thấy rõ"; "Bữa giờ nghỉ chống dịch, nhịn ăn hay sao mà ốm dữ vậy hả Trấn Thành ơi";

"Coi vậy chứ Trấn Thành múp míp dễ thương lắm chứ"; "Thôi đừng ốm quá anh ơi, ốm quá không đẹp. Hơi mũm mĩm nhìn phong độ hơn nhiều"; "Thấy chú Xìn mũm mĩm dễ thương hơn. Cô Ri ráng chăm chú Xìn mũm mũm lại nha"..., là bình luận của dân mạng.

Trước đó, trên trang cá nhân Hari Won cũng đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự lo lắng cho ông xã khi phải đi quay liên tục. Cô xót xa: "Chồng mình đi quay suốt, hôm kia ngủ 1 tiếng, hôm qua ngủ 3 tiếng".

Video: MC Trấn Thành hát tưởng nhớ Mai Phương