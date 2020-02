Suboi hạnh phúc khoe ảnh con gái đầu lòng

Tối 10/2, Suboi lần đầu tiên khoe loạt ảnh của con gái đầu lòng. Nữ rapper hài hước chia sẻ hình ảnh của con gái sau khi tắm xong, ngoan ngoãn nằm im để mẹ lau tóc.

Dễ nhận thấy, con gái Suboi sở hữu nhiều nét đẹp của ba mẹ và có vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu. Cô bé cũng gây chú ý vì gần một tháng tuổi nhưng trộm vía tóc dày và đen.

Suboi lần đầu khoe ảnh con gái đầu lòng.

Con gái đầu lòng của Suboi chào đời tối 22/1 - chỉ vài ngày trước Tết Nguyên đán Canh Tý. Là người kín tiếng trong chuyện tình cảm riêng tư, Suboi chỉ chia sẻ tin đang mang thai với khán giả ở tháng thứ 6 của thai kỳ.

Trong thời gian mang thai, sức khỏe của Suboi tốt và cô thường xuyên tập thể thao, bơi lội để em bé phát triển khỏe mạnh. Dù vậy, nữ rapper cũng giống như nhiều bà bầu khác khi bị mất ngủ, đau lưng, chuột rút...

"Có lẽ đó là con đường buộc mình phải thay đổi, cởi mở, học hỏi và mở rộng, chấp nhận những điều chưa biết và chọn những gì cần quan tâm, tự động chăm sóc bản thân và tinh thần theo cách lành mạnh nhất" - Suboi chia sẻ về những thay đổi khi làm mẹ.

Suboi hạnh phúc đón con gái đầu lòng cách đây gần một tháng.

Suboi sinh năm 1990, là nữ rapper được yêu thích với những ca khúc như Đời, N-sao?, Công, Bet on me...

Năm 2016, cô được chú ý nhờ màn đọc rap trong buổi gặp gỡ cựu Tổng thống Mỹ Obama khi ông sang thăm Việt Nam. Nữ rapper từng có mối tình 9 năm với đạo diễn Bảo Nguyên nhưng họ đường ai nấy đi vào năm ngoái. Gần đây, Suboi công khai bạn trai mới của mình.

Suboi cũng từng được truyền thông quốc tế, cụ thể là những trang báo lớn như The guardian, The New York times, Wall street journal … gọi cô là “nữ hoàng nhạc rap Việt Nam".

