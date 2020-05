Siêu mẫu Hà Anh: 'Tôi không bao giờ quát mắng hay hét the thé với con'

Siêu mẫu Hà Anh vừa có chia sẻ dài thể hiện quan điểm của cô xung quanh vấn đề được rất nhiều bậc cha mẹ quan tâm đó là có nên quát mắng con.

Theo quan niệm của người đẹp gốc Hà Nội kể cả khi con quấy, khóc, con cũng sẽ có những lý do riêng của mình. Làm bố mẹ, việc đầu tiên mình nên tự hỏi: Con có vấn đề gì? Liệu con có đau, khó chịu ở đâu không? Hay con có vấn đề gì muốn mình biết, quấy khóc là cách để con cho mình biết bởi con chưa nói được chứ không nên vội vàng quát mắng con.

Gia đình hạnh phúc của siêu mẫu Hà Anh.

Theo Hà Anh: "Làm bố mẹ, chúng ta nên kiên nhẫn với đứa con bé bỏng của mình, đừng coi chúng là trẻ con không biết gì cả, trái lại trẻ con rất nhạy cảm với môi trường xung quanh chúng.

Làm bố mẹ, chúng ta có cãi nhau to tiếng trước mặt con? Có stress, khó chịu trong người? Có thầm chiến tranh lạnh với nhau?Tôi tin rằng đứa trẻ cảm nhận được điều này. Bởi vậy đối với Myla yêu, cứ khi nào con nhìn thấy là tôi lại nở nụ cười với con. Tôi và chồng cố gắng không bao giờ cãi nhau trước mặt con, hay tỏ ra stress, bực bội quanh con.

Khi con quấy mà tôi phải thay tã, thay đồ cho con, tôi vừa làm vừa hát cho con nghe, những bài hát đáng yêu vui vẻ, để xoa dịu con và làm con quên bớt sự khó chịu, bực dọc".

Hà Anh cho biết, cô không bao giờ quát con vô cớ khi nghịch ngợm hay leo trò. Cô cho rằng, con tò mò hiếu kỳ, nghịch ngợm là điều tốt vì lúc đó con đang khám phá thế giới. Bố mẹ nên ở bên, chỉ bảo, giải thích cho con với sự kiên nhẫn, dịu dàng

"Tôi muốn Myla có một sự dấn thân nhất định, có những tự do nhất định để khám phá, để sáng tạo, để sau này trưởng thành con không ngần ngại 'think out of the box' nghĩ tới những quan điểm mới mẻ, vượt ra ngoài chuẩn mực của xã, dám nghĩ- dám làm" - Hà Anh viết.

Bé Myla, con gái của siêu mẫu Hà Anh rất đáng yêu.

Không cấm cản, không quát mắng con nhưng Hà Anh cho hay, khi con gái đòi hỏi vô lý, cô sẽ cương quyết nói không và giải thích lý do cho con. Nếu con có ăn vạ, cô cũng dứt khoát không nhún nhường. Chính vì sự nhất quán này nên bé Myla dần nghe lời mẹ và không ăn vạ. Khi con nghe lời, Hà Anh luôn dành cho con những lời khen, khiến bé rất thích thú.

"Tôi không bao giờ quát mắng con, đặc biệt hét to, quát the thé, bởi bản thân tôi cũng rất ghét nghe những âm thanh này. Chúng thật kinh khủng, không ai đáng phải nghe chúng, người lớn hay trẻ con.

Những lời quát mắng dai dẳng và liên tiếp sẽ không làm cho con ngoan, chúng làm cho con stress, bố mẹ stress. Khi con stress sẽ quấy nhiễu hơn. Chúng khóc nhiều hơn chứ không phải ngoan ngoãn hơn. Bực dọc, không khoẻ trong người, hạn chế quát mắng, đay nghiến con. Chỉ cần dứt khoát, đanh thép đủ để cho con biết trên dưới, giải thích ân cần và khen ngợi khi con nghe theo"- Hà Anh chia sẻ.

Quan điểm dạy con của Hà Anh được rất nhiều người tán đồng.

Nhiều bố mẹ nói rằng: Con tôi khác, nó hư và quấy kinh khủng nên không thể không quát mắng, thậm chí đánh đòn được. Với những trường hợp này, Hà Anh cho rằng, phụ huynh nên nhìn lại cách tiếp cận, dạy con của mình.

"Tôi nghĩ rằng để nuôi nấng, giáo dục con không đơn giản chút nào, nó đòi hỏi tình yêu, sự liên nhẫn, lý tưởng nhất quán, và liên tục, vậy nên người ta mới nói trẻ em như búp măng non, cần tưới tắm, quan tâm và yêu thương" - Siêu mẫu viết.

Video: Hà Anh dùng bài hát đánh thức con gái dậy