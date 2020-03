Sau khi xuất hiện trên truyền hình Mỹ , 'Ghen Cô Vy' gây sốt truyền thông quốc tế

Sau khi gây sốt tại Việt Nam, Ghen Cô Vy - ca khúc hưởng ứng chiến dịch phòng chống virus Covid-19 do Min - Erik - Khắc Hưng thể hiện tiếp tục được chú ý trên truyền thông quốc tế.

Mới đây, Ghen Cô Vy xuất hiện trên kênh truyền hình BFM TV của Pháp và được MC khen ngợi với thái độ rất hào hứng. Theo MC của chương trình, đây sẽ là ca khúc được nghe nhiều nhất thời gian tới và Vũ điệu rửa tay của Quang Đăng sẽ là điệu nhảy được ưa chuộng ở các bữa tiệc.

Ngoài ra, MC cũng nhắc đến bộ đôi Min và Erik khiến khán giả Việt Nam không khỏi thích thú.

Video: "Ghen Cô Vy" xuất hiện trên truyền hình Pháp (Nguồn: Vietnam France Exchange)

Ngay sau đó, chương trình CBS This Morning của Mỹ cũng đưa tin về ca khúc Ghen Cô Vy vào ngày 4/3 với những lời giới thiệu đầy đủ về một ca khúc tuyên truyền chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế Việt Nam. Cũng giống như các kênh truyền hình khác, CBS This Morning nhắc đến Vũ điệu rửa tay do Quang Đăng thực hiện.

"Ghen Cô Vy" được chú ý trên truyền thông quốc tế.

Ngoài ra, nhiều trang báo quốc tế cũng đưa tin về ca khúc Ghen Cô Vy. Có thể thấy, từ một ca khúc gây sốt tại Việt Nam với thông điệp ý nghĩa và thiết thực giữa dịch Covid-19, Ghen Cô Vy đã và đang được khán giả quốc tế tiếp cận và yêu thích.

"Đỉnh quá Việt Nam ơi", "tự hào", "Việt Nam lần này tỏa sáng khắp thế giới rồi", "hot không tưởng, tự hào Việt Nam"... là những bình luận từ cư dân mạng".

Các trang báo nước ngoài đưa tin về ca khúc của Việt Nam.

Ghen Cô Vy là ca khúc hưởng ứng chiến dịch chống virus Covid-19 do Min - Erik - Khắc Hưng thực hiện, nằm trong dự án của Viện Sức khỏe, Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y Tế. Ca khúc với ca từ đơn giản, tuyên truyền những biện pháp bảo vệ bản thân nhanh chóng nhận được sự yêu thích từ khán giả.

Sau đó, Vũ điệu rửa tay do Quang Đăng thực hiện ra mắt và khiến ca khúc ngày càng được yêu thích hơn. Cách đây vài ngày, Ghen Cô Vy và Vũ điệu rửa tay xuất hiện trên sóng truyền hình Mỹ trong chương trình Last Week Tonight With John Oliver và được khen hết lời.

Hôm 4/3, đoạn clip Vũ điệu rửa tay trên nền nhạc Ghen Cô Vy được fanpage Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc chia sẻ lại với những lời khen "có cánh". Cả Min, Erik, Khắc Hưng hay Quang Đăng đều rất hạnh phúc và vui mừng trước sự lan tỏa của ca khúc.

Theo chia sẻ từ Quang Đăng, sắp tới Ghen Cô Vy sẽ có phiên bản tiếng Anh để tiếp cận gần hơn với khán giả quốc tế.