Phương Oanh 'Quỳnh búp bê': Tôi không còn kỳ vọng vào tình yêu

Sau thành công của Quỳnh búp bê, Phương Oanh có một năm khá yên ắng. Ngoài game show Mỹ nhân hành động, cô chỉ tham gia vai nhỏ trong phim Nàng dâu order.

Tuy nhiên, bước sang năm 2020, nữ diễn viên sẽ rất bận rộn. Cô đang hoàn thành những phân đoạn cuối trong bộ phim truyền hình dài tập Cô gái nhà người ta. Tiếp đến, cô sẽ bắt tay vào thực hiện một bộ phim mới.

Phương Oanh đang rất háo hức với bộ phim này. Cô tiết lộ, vai diễn trong phim có tính cách rất thú vị và tương đối giống với tính cách thật của cô ở ngoài đời. Vai diễn này không thuộc dạng bị động giống như Quỳnh trong Quỳnh búp bê hay Súa trong Lặng yên dưới vực sâu. Đó sẽ là một cô gái hiện tại, luôn chủ động trong công việc và cuộc sống.

Đóng cùng với Phương Oanh trong phim này là Hà Việt Dũng. Trước đó cả hai từng hợp tác trong phim Hôn nhân trong ngõ hẹp.

Nữ diễn viên Phương Oanh.

Rất hào hứng nói về những vai diễn nhưng Phương Oanh lại thoáng buồn khi bị hỏi về chuyện tình cảm. Nữ diễn viên cho biết, sau một thời gian không yêu ai, năm vừa cô cô đã mở lòng một lần. Tuy nhiên, chỉ mới thế nhưng cô đã bị tổn thương.

Phương Oanh tự nhân, cô không may mắn trong chuyện tình cảm. "Năm nay tôi 32 tuổi rồi, cũng trải qua 5 -7 mối tình rồi. Một hai mối tình thất bại thì còn nghĩ do nguyên nhân này nguyên nhân kia chứ tới cái thứ 5 - thứ 7 thì chắc chắn là do tôi thiếu may mắn.

Tôi từng nghĩ có lẽ chia tay là do lỗi ở tôi, do tôi không đủ tốt, không đủ khéo léo, không đủ khôn ngoan nhưng rõ ràng không phải. Khi yêu ai tôi luôn hết mình với người đó. Tôi cũng luôn luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân mình. Và thực tế, tôi thấy mình ngày càng tốt hơn thế nhưng những chuyện tình của tôi đều kết thúc mà không có hậu.

Tôi vẫn nghe mọi người nói, trong chuyện tình cảm, thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Trước đây tôi không tin đâu. Tôi nghĩ mình có nhan sắc, cũng ổn về mọi thứ và hơn nữa, lúc nào tôi cũng nỗ lực hoàn thiện bản thân mình thì chắc chắn sẽ tìm được một nửa phù hợp. Thế nhưng chuyện tình cảm vẫn không được như mong muốn" - Nữ diễn viên Phương Oanh chia sẻ.

Phương Oanh tự nhận là người thiếu may mắn trong chuyện tình cảm.

Ngôi sao phim Quỳnh búp bê cho biết, hiện tại cô không còn đặt nhiều kỳ vọng vào tình yêu. Nếu tình yêu đến, cô sẽ cân nhắc đón nhận chứ không chủ động tìm kiếm hay mong chờ.

"Tôi đang hướng tới việc độc thân lâu dài. Tôi không còn đặt hy vọng vào tình yêu nữa. Trước đây tôi luôn nghĩ, phụ nữ có làm gì thì cái đích đến cũng là một gia đình hạnh phúc nhưng giờ tôi đã thay đổi mục tiêu trong cuộc sống của mình. Nhờ không yêu ai mà tôi có thêm thời gian và năng lượng cho công việc" - Phương Oanh nói.