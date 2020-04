Những ngày không thể quên: Đám cưới Khoa - Uyên có thể bị hoãn vì dịch COVID-19

Video: Những diễn biến trong tập 5 phim "Những ngày không thể quên"

Trong tập 4 phim Những ngày không thể quên phát sóng tối 9/4, cô Xuyến bị công an mời lên làm việc vì tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội về dịch COVID-19.

Trong tập 5 phim Những ngày không thể quên, cô Xuyến được trở về nhà và tiếp tục ra bán hàng tại siêu thị mini. Tuy nhiên, vì xấu hổ nên cô đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt. Ông Sơn (NSND Trung Anh) tới mua hàng và hỏi thăm nhưng cô Xuyến lẩn tránh. Cô nói dối mình là Xao - em gái của Xuyến.

Anh Thư (Bảo Thanh) đi cùng bố. Cô vẫn tức giận vì việc bị người hàng xóm lắm điều tung tin đồn nhiễm virus corona khiến cô bị mọi người xa lánh. Nhân dịp này, Anh Thư quyết làm bẽ mặt cô Xuyên.

Cô tiến gần về phía bố, cố tình nói to để hàng xóm nghe thấy: "Cô Xuyến giờ này xấu hổ quá nên trốn rồi. Cô tung tin đồn nhảm lên facebook nên bị công an bắt đi phạt tiền. Tội này được gọi là tội phạm an ninh mạng, nguy hiểm lắm".

Cô Xuyến nghe Anh Thư nói thế thì tức lắm. Nhưng vì biết mình sai nên chỉ biết im lặng.

Anh Thư bị tung tin đồn nhiễm virus corona khiến hàng xóm sợ hãi lẩn tránh.

Cúng trong tập 5 phim Những ngày không thể quên, ông Sơn đưa 3 cô con gái và con rể về làng Yên tham dự Giỗ Tổ. Ông Tiền (NSND Bùi Bài Bình) tới chơi và ân cần hỏi han gia đình ông Sơn. Thấy Dương (Bảo Hân), ông Bá quan tâm hỏi: "Thế cô út này bao giờ lấy chồng?".

Trước câu hỏi của người họ hàng, Dương lém lỉnh trả lời: "Nhà cháu đang bận chống dịch nên không ai chống lầy cả chú ạ".

Dương trả lời khéo khi được hỏi chuyện lấy chồng.

Một diễn biến khác đáng chú ý trong tập 5 phim Những ngày không thể quên là việc ông Bá (NSƯT Quang Tèo) và ông Tiền bàn về đám cưới của Khoa và Uyên. Ông Tiền muốn hoãn đám cưới vì "Dịch đang bùng phát thế này sao phải vội? Ngày đẹp thì thiếu gì? Không có ngày này thì có ngày khác".

Tuy nhiên, ông Bá nhất quyết không đồng ý. Ông nói: "Dịch thì làm sao? Dịch ông có dừng ăn cơm, dừng đi ngủ không? Cuộc sống vẫn tiếp tục, vẫn cần sinh sôi nảy nở, nhất là trong những ngày này, cả thế giới sống trong nguy cơ huỷ diệt thì việc lấy nhau, duy trì nòi giống lại càng quan trọng".

Trước lý lẽ của ông Bá, ông Tiền chưa biết trả lời như thế nào. Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy chưa an lòng nếu tổ chức đám cưới cho hai con vào thời điểm dịch COVID-19.

Tập 5 phim Những ngày không thể quên lên sóng tối 10/4 trên VTV.