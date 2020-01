Những ‘con ong’ chăm chỉ mặc cho thị trường chạy theo trào lưu PR rẻ tiền

Năm 2019 đích thực là một năm thị trường âm nhạc Việt Nam đặc biệt sôi động, đồng thời cũng là năm nền công nghiệp giải trí có nhiều bước tiến đáng kể, đặc biệt là với những nghệ sĩ thực lực.

Họ không ngừng nỗ lực để cho ra mắt những sản phẩm, thành quả đầy ấn tượng cho sự nghiệp của mình nói riêng và cho Vbiz nói chung.

Hoàng Thuỳ Linh

Nếu như nói Hoàng Thuỳ Linh xứng đáng là nữ nghệ sĩ hoạt động tích cực nhất 2019 quả không ngoa.

Sau sản phẩm Bánh trôi nước đạt được nhiều thành công ấn tượng, thừa thắng xông lên, Hoàng Thuỳ Linh tiếp tục bước đường khẳng định mình là một artist (nghệ sĩ) chứ không phải chỉ đơn thuần là một ca sĩ chạy theo thị hiếu khán giả.

Bằng chứng là album Hoàng của nữ ca sĩ ngay khi vừa ra mắt đã tạo được tiếng vang lớn khi tất cả ca khúc trong album đều lọt top các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín của những trang nhạc trực tuyến đình đám hiện nay.

MV Để Mị nói cho mà nghe và Duyên âm cũng nhanh chóng được cho ra mắt và lọt Top trending với thứ hạng cao.

Mong muốn đưa âm nhạc dân tộc, ngũ cung của nhạc Việt đến gần với giới trẻ cũng như vươn tầm quốc tế, Hoàng Thuỳ Linh đã và đang ngày một thành công khi là một biểu tượng gắn liền với truyền thống, văn học, văn hoá dân gian trong lòng giới trẻ.

Với những nỗ lực của mình trong năm 2019, Hoàng Thuỳ Linh cũng là cái tên sáng giá trong các hạng mục đề cử giải thưởng uy tín dành cho Nữ nghệ sĩ xuất sắc của năm, Người truyền cảm hứng của năm… Hy vọng đến với 2020, Hoàng Thuỳ Linh sẽ có nhiều hơn sự sáng tạo để làm đậm màu hơn con đường mình đã chọn với nền âm nhạc nước nhà.

Vũ Cát Tường

Nếu nói về những nghệ sĩ giữ được cá tính âm nhạc riêng của bản thân, không chạy theo thị trường nhưng vẫn cực kì thành công không thể không kể đến Vũ Cát Tường. Năm qua, nữ ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ nhạc Việt khi tổ chức 2 concert được đầu tư hoành tráng, ra mắt album song ngữ được thực hiện tại phòng thu ở Mỹ.

Âm nhạc của Vũ Cát Tường từ lâu được khán giả nhớ đến bởi chất riêng không trộn lẫn và chỉ cần nghe, khán giả sẽ dễ dàng nhận ra đó là sáng tác của nữ ca sĩ. Với album Inner Me, Vũ Cát Tường vẫn giữ được chất riêng và cô có bước tiến mới khi không ngại thử thách bản thân - viết nhạc và hát tiếng Anh.

Nghe qua thì dễ, nhưng đặt vào bối cảnh thực hiện album tại phòng thu ở Mỹ sẽ khó hơn rất nhiều bởi nữ ca sĩ được yêu cầu phải hát tiếng Anh như thế nào để người bản xứ có thể nghe, hiểu và chấp nhận. Và Vũ Cát Tường không làm fan thất vọng khi Yours, The Old You, Ticket For Two thuyết phục người nghe.

Từ 20 ca khúc, cô và producer Michael Choi chắt lọc, chọn ra những sáng tác đưa vào album Inner Me với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau nhưng tổng thể vẫn là chất riêng của Vũ Cát Tường.

Đặc biệt, thông qua bản live ca khúc Dõi theo, Vũ Cát Tường cũng cho khán giả thấy được quá trình làm việc chuyên nghiệp của United Recording - nơi thu âm của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Madonna, Nat King Cole, Ray Charles, Adele…

Còn với 2 concert tại Hà Nội và TP.HCM, Vũ Cát Tường lại cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ sáng tạo không giới hạn. Nữ ca sĩ và ê kíp chuẩn bị cho 2 concert này từ đầu năm, và khoảng thời gian diễn ra chỉ cách nhau vỏn vẹn 3 tháng nhưng Vũ Cát Tường mang đến 2 câu chuyện hoàn toàn khác biệt, không trùng lập.

Với những điều đã làm được trong năm qua, Vũ Cát Tường khiến khán giả không ngừng tò mò rằng năm tiếp theo, nữ ca sĩ sẽ mang đến những gì.

Đen Vâu

Thời điểm ra mắt bản rap Đưa nhau đi trốn, không nhiều người nghĩ Đen Vâu sẽ nổi tiếng rầm rộ như thời điểm hiện tại. Thế nhưng, sau nhiều năm nỗ lực, nam rapper giờ là nghệ sĩ được đông đảo giới trẻ yêu thích và thậm chí, anh còn là người tạo ra những trào lưu trên mạng xã hội.

Giữa rất nhiều rapper, Đen Vâu nổi lên bởi những bản rap khiến người nghe cảm nhận sự chân thành, mộc mạc và khiêm tốn. Năm qua, Đen Vâu mang đến cho khán giả nhiều sáng tác như Hai triệu năm, Mười năm, Bài này chill phết… và mặc cho thị trường chạy theo trào lưu để chiều chuộng khán giả, Đen Vâu vẫn giữ đúng tinh thần âm nhạc của mình trong những sáng tác.

Thậm chí, ngay cả ca khúc Một triệu like vừa ra mắt, Đen Vâu vẫn khiến khán giả yêu thích dù MV được thực hiện rất đơn giản, không màu mè. Hiện tại, Một triệu like cũng đạt triệu lượt xem và đang đứng thứ hạng cao trên Top Trending Youtube.

Thông qua những sản phẩm âm nhạc của mình, Đen Vâu cũng tạo nên nhiều trào lưu trên mạng xã hội. Ví dụ như MV Hai triệu năm, không hề có cảnh quay hoành tráng mà trái lại, chỉ có hình ảnh Đen Vâu đứng dưới nước và rap.

Thế nhưng, khoảnh khắc này cùng câu rap “xung quanh anh toàn là nước” lại có độ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, được cư dân mạng chế ảnh cho nhiều câu chuyện khác nhau.

Ngoài ra, 2019 cũng là năm đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của Đen Vâu khi tổ chức thành công liveshow đầu tiên của mình. Show của Đen thu hút hơn 4.000 khán giả và “cháy vé” chỉ sau vài phút mở bán – một điều bất ngờ khi rapper tổ chức show diễn.

Hà Anh Tuấn

Một trong những nghệ sĩ làm show bán vé hot nhất hiện nay là Hà Anh Tuấn. Vài năm trở lại đây, Hà Anh Tuấn không ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc riêng lẻ mà chăm chỉ làm liveshow.

Sau thành công của 2 liveshow Romance và Gấu, nam ca sĩ trở lại với Truyện ngắn được tổ chức tại Hà Nội, Hội An và TP.HCM. Vẫn giống những concert trước, Truyện ngắn lại "cháy vé" chỉ sau một thời gian ngắn mở bán.

Ở Hà Anh Tuấn, khán giả thấy được hình ảnh một người nghệ sĩ với thứ âm nhạc tử tế và điều đó không thay đổi qua từng dự án âm nhạc của anh.

Không MV drama, không nhảy tưng bừng trên sân khấu nhưng nam ca sĩ vẫn giữ chân khán giả bằng những ca khúc của mình. Với liveshow Truyện ngắn, Hà Anh Tuấn kết hợp cùng Phan Mạnh Quỳnh - một sự kết hợp mà nhiều người từng nghĩ không mấy liên quan - nhưng cuối cùng lại mang đến thành công rực rỡ.

Một Hà Anh Tuấn hát với chất giọng trầm ấm, xử lý ca khúc theo cách riêng của mình kết hợp cùng Phan Mạnh Quỳnh - màu sắc mới mẻ của làng nhạc Việt để cùng tạo nên những đêm nhạc thăng hoa, thu hút.

Cũng nhờ vậy, vé của liveshow Truyện ngắn được bán ra nhanh chóng, thậm chí khi tổ chức ở một nơi như Hội An cổ kính, không mặn mà với nhạc nhẹ cũng “cháy vé” như các thành phố lớn khác.