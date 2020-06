Nhà hàng của MC Kỳ Duyên và 'vua đầu bếp' Christine Hà ở Mỹ bị đập phá

MC Kỳ Duyên cho biết: "Tiệm của Hương Thuỷ và Kỳ Duyên nằm ngay trên đường Sunset ở trung tâm và cách chỗ biểu tình chỉ một đường. Trong khu shopping đó có tiệm Ride Aide lớn nằm sát cạnh tiệm của chúng tôi. Họ vào đập phá ăn cắp đồ bên Rite Aide là chính rồi sẵn tiện đập luôn tiệm của chúng tôi".

Dù tiệm bị đập phá nhưng MC Kỳ Duyên vẫn thấy may mắn vì không xảy ra sự cố đáng tiếc về người. Chị chia sẻ: "Rất may là vừa được tin thành phố Los Angeles giới nghiêm bắt đầu 6:00 chiều, chúng tôi đóng cửa từ 4:00 giờ vì sự an toàn của nhân viên. Và quả nhiên khoảng 6:00 giờ nhiều người kéo đến. Tiệm có bị đập, nhưng vì là nhà hàng nên cái đáng giá nhất để ăn cắp là cái máy tính tiền. Chúng tôi chỉ mừng là không có chuyện gì đáng tiếc xảy đến cho nhân viên. Thôi thì như các cụ nói của đi thay người".

MC Kỳ Duyên.

Cùng với tiệm của MC Kỳ Duyên, nhà hàng của Christine Hà cũng bị người biểu tình đập phá. Vua đầu bếp Mỹ mùa thứ 3 kể lại: "Nhà hàng của tôi cùng nhiều cửa hàng khác ở trung tâm Houston vừa bị đập phá. Tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm cho những người biểu tình. Tuy vậy, một số thành phần quá khích đã lợi dụng việc này để gây ra bạo lực và phá hoại tài sản của những người dân vô tội...".

Christine Hà là cô gái khiếm thị gốc Việt. Cô từng giành vị trí cao nhất trong cuộc thi Vua đầu bếp Mỹ mùa thứ ba sau đó mở nhiều nhà hàng ở Mỹ.

Nhà hàng của Christine Hà bị đập phá.

Các cuộc biểu tình đang bùng phát tại nhiều nơi ở Mỹ sau cái chết của người đàn ông da màu ở Minnesota. Các cuộc biểu tình này kéo dài hơn một tuần qua. Một số người lợi dụng tình hình để cướp tài sản và đập phá các cơ sở kinh doanh.