Nam Em - Nam Anh cùng 1977 Vlog chia sẻ những áp lực khi sinh đôi nhưng bị so sánh

Video: Bé Phương Anh chia sẻ câu chuyện bị so sánh với em trai

Tối 15/3, tập tiếp theo của chương trình Thiếu niên nói lên sóng mang đến những câu chuyện hài hước nhưng ý nghĩa của các em học sinh tại trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội, với sự dẫn dắt của 3 MC Thu Quỳnh, Bảo Hân, Quang Anh.

Để lại ấn tượng nhất là cô bé Đỗ Phương Anh học lớp 8 với đến câu chuyện "Áp lực khi chị em sinh đôi bị so sánh". Cô bé cho biết mình có em trai sinh đôi khác trứng và thường chia sẻ những sở thích như bóng rổ, ca hát nhưng có những chuyện Phương Anh chưa bao giờ chia sẻ.

Phương Anh.

"Đầu tiên đó là áp lực về ngoại hình, những phép so sánh của mọi người, mình khác em rất nhiều về ngoại hình cả tính cách, mọi người luôn hỏi tại sao em trai gầy thế kia mà mình lại như thế này, em trai mình có ngoại hình bảnh bao có nhiều bạn gái theo đuổi… mình còn tự hỏi tại sao em trai được như vậy còn mình chỉ như thế này.

Áp lực thứ hai là về điểm số, mình cảm thấy kém thực sự so với em trai, điểm cuối kỳ rất thấp trong khi em trai toàn điểm 10 và mình rất sợ bị đem ra so sánh, bị bố mắng. Sau đó, mình tập trung vào học để ngang bằng em trai và bây giờ ‘nhỉnh’ hơn một chút.

Áp lực đấy giờ chuyển qua em trai khi trong các giờ học gia sư, mình luôn làm bài xong trước. Hai năm trước, mình rất thích vì thắng em trai nhưng bây giờ, thấy em vẫn miệt mài giải từng phép tính, bị gia đình nói làm con trai phải cố gắng, phải có bản lĩnh, thay vì cảm giác chiến thắng mình lại thương em trai mình cực kì.

Tại sao nó lại phải chịu cảm giác đó, con muốn hỏi bố một câu: Khi so sánh như vậy bố có nghĩ đến cảm giác của con và em trai không?" – Phương Anh chia sẻ.

Sau chia sẻ của Phương Anh, chương trình cũng có sự xuất hiện của 2 cặp anh chị em sinh đôi nổi tiếng là Nam Anh – Nam Em và 1977 Vlog.

Nam Anh - Nam Em.

Nam Anh – Nam Em chia sẻ, thời đi học, cả 2 đều bị so sánh xem ai đẹp hơn, ai học giỏi hơn. “Chỉ là nói vui thôi nhưng thà so sánh với một người xa lạ còn hơn so sánh với người trong nhà, và việc đó vô tình làm tổn thương cả hai.

Lời khuyên dành cho mọi người, nếu bị tác động bởi gia đình hay xã hội làm cho ý chí mình bị đi xuống hãy học cách đối diện và vượt qua nó" – 2 chị em chia sẻ.

Trong khi đó, Trung Anh - Trung Việt (1997 Vlog) tâm sự: "Cảm thấy buồn nhất khi bố mẹ so sánh với bạn bè đồng trang lứa, bố mẹ luôn bảo nuôi mình ăn học sao kết quả mang về lại không cao giống các bạn.

Những lúc như thế, cả hai tự nhủ mỗi người đều có năng lực riêng và cố gắng phát huy điểm mạnh của bản thân. Chúng tôi muốn gửi lời rằng, ai cũng có thế mạnh và mong ước riêng nên mọi sự so sánh đều khập khiễng.

Mong các bậc phụ huynh dành thời gian lắng nghe để thấu hiểu con cái, từ đó biết được điểm mạnh của các con là gì để trân trọng và giúp các con phát triển bản thân".

1977 Vlog.

Sau chia sẻ của Nam Anh – Nam Em và 1977 Vlog, chương trình quay lại với những chia sẻ từ bố mẹ Phương Anh. Bố cô bé tâm sự, những điều anh làm đều mong con được tốt hơn.

“Nếu lúc nào mệt mỏi, các con có thể dừng lại để nghỉ ngơi. Bố từng là học sinh chuyên Toán, từ bé là niềm kỳ vọng của ông bà nên áp lực rất lớn. Có thể vì điều đó, bố gây áp lực cho các con từ những ngày mới đi học.

Sau này, bố nghĩ có nhiều cách vào đời nhưng tốt nhất vẫn phải học, học là con đường duy nhất để sau này đỡ khổ” – bố Phương Anh chia sẻ.

Gia đình của Phương Anh.

Phương Anh cũng nhận ra những áp lực trên đều vì bố mẹ muốn hai chị em tốt hơn, còn so sánh là còn quan tâm và cô bé chia sẻ: "Con yêu tất cả mọi người, con đã nắm tay Dũng (em trai) bước vào mẫu giáo, cấp một, cấp hai, thì sẽ nắm tay Dũng bước vào cấp ba, đại học và xa hơn nữa là ước mơ Mỹ tiến".

Tiếp lời, mẹ của Phương Anh cho biết sẽ rút kinh nghiệm, không so sánh và đặt áp lực cho các con quá nhiều. Riêng Dũng – em trai của Phương Anh cũng gửi lời yêu thương đến chị gái của mình khiến nhiều khán giả xúc động.