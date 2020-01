Mùng Một Tết: Tăng Thanh Hà - Đông Nhi tình tứ bên chồng, sao Việt quây quần bên gia đình

Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy khoe ảnh cô và bố mẹ, em trai diện trang phục đồng điệu du xuân. Được biết, người đẹp về Hội An từ sớm để phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. "Đầu xuân, gia đình Vy chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều điều may mắn" - Tiểu Vy gửi lời chúc năm mới đến khán giả.