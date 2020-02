Loạt phim chiếu rạp Valentine tại Trung Quốc bị hủy bỏ vì dịch bệnh

Ngành công nghiệp điện ảnh tại Trung Quốc đang phải đối mặt với việc hủy bỏ nhiều bộ phim do mối đe dọa của virus gây viêm phổi cấp corona. Truyền thông Trung Quốc vừa đưa tin, vài bộ phim dự kiến ra mắt vào ngày Valentine sẽ bị hủy bỏ.

Theo China Film, có tổng cộng 15 bộ phim được lên kế hoạch chiếu rạp trong mùa Valentine 2020. Trong đó, The Enigma of Aririval, Jojo Rabit hay Children of the Sea là những phim được nhiều người hâm mộ mong chờ.

Các bộ phim dự kiến chiếu dịp 14/2 tại Trung Quốc.

Đến thời điểm này, nhà sản xuất của The Enigma of Arrival và Jojo Rabit tuyên bố hủy lịch chiếu. Tuy các bộ phim còn lại chưa đưa ra thông báo, nhưng theo một báo cáo của Tencent, sẽ có khoảng 15 phim bị hủy ngày ra mắt nhân dịp Lễ Tình nhân.

Trước đó, bộ phim Enter the Fat Dragon của nam diễn viên Chân Tử Đan dự kiến ra mắt vào ngày 14/2 cũng chuyển sang dịch vụ phát trực tuyến thay vì chiếu rạp. Đây là tác phẩm điện ảnh tiếp theo quyết định thay đổi sang hình thức này, sau phim Lost In Russia của đạo diễn Từ Tranh.

Hiện tại, điện ảnh Trung Quốc vẫn chưa biết liệu các bộ phim khác có lựa chọn hình thức phát hành qua mạng không. Vài chuyên gia điện ảnh cho rằng, có những phim phù hợp chiếu ở rạp hơn là xem qua các nền tảng trực tuyến.

Nhiều ý kiến cho rằng, các bộ phim như Wild Glass hay Love You Forever là những tác phẩm khán giả sẽ muốn ra rạp thưởng thức để hòa mình vào không khí lãng mạn dịp lễ Tình nhân. Nhiều người hâm mộ cũng thừa nhận, trải nghiệm xem phim ở nhà sẽ không cho họ cảm giác như ở phòng chiếu bóng.

Hiện tại, Tổng cục điện ảnh Trung Quốc đang có vài đề nghị sắp xếp lại lịch chiếu những bộ phim bị hủy lịch vào dịp Lễ Thất Tịch hay con gọi là Lễ Tình nhân Trung Hoa, ngày 7/7 (âm lịch) để bán được nhiều vé hơn.

Các phim nước ngoài như Jojo Rabit, Children of the Sea, Little Women... sẽ gặp khó khăn hơn trong việc điều chỉnh lại thời gian công chiếu. Do phải tuân thủ các bản hợp đồng bên bán bản quyền, các chuyên gia tại Trung Quốc sẽ mất thêm thời gian để đưa ra kế hoạch phù hợp, đáp ứng nhu cầu khán giả.

Trước dịp Valentine, điện ảnh Trung Quốc cũng điêu đứng và thất thoát doanh thu dịp Tết Nguyên đán. Cả 7 bộ phim điện ảnh Hoa ngữ đều không thể khởi chiếu vào mùng một Tết Nguyên đán vì virus corona.

Lễ Tình nhân hay dịp Tết đều là những thời điểm thu hút lượng khán giả khổng lồ. Do dịch bệnh, nền điện ảnh Trung Quốc đang chứng kiến sự thất thoát hàng tỷ USD và chưa có dấu hiệu dừng lại.

