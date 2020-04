Linh Rin xóa hết hình đôi, thừa nhận rạn nứt với Phillip Nguyễn

Mới đây, trên trang cá nhân Instagram của Linh Rin, tất cả hình ảnh của cô đều biến mất, bao gồm cả những tấm chụp cùng bạn trai Phillip Nguyễn. Nữ diễn viên chỉ để lại một tấm ảnh kèm theo dòng trạng thái tâm trạng.

Cụ thể, cô viết: “Nếu có thể vì mình buồn mà khóc thì vì ai đó, mình buồn mà khóc cũng dễ hiểu. Nhưng nếu ai đó không vì mình mà mình bởi vậy cũng không vì mình thì đúng là một điều khó hiểu nhất trên đời này. Đúng không? Chỉ là sau cùng, cuộc đời này cốt lõi vẫn dạy chúng ta - dù thắng hay bại, đúng hay sai, được hay mất - cũng không vì đó mà đánh mất sự bình yên của bản thân. Điều vô giá ấy không thể tùy tiện mà đánh mất”.

Linh Rin gặp gia đình bạn trai cách đây không lâu.

Hành động của Linh Rin khiến nhiều khán giả đồn đoán cô và Phillip Nguyễn chia tay hoặc nảy sinh tranh cãi.

Khi liên hệ, Linh Rin ngập ngừng chia sẻ về chuyện tình cảm. Cô cho biết bản thân những ngày qua khá mệt mỏi và đang cần thời gian suy nghĩ thêm. Nữ diễn viên thừa nhận chủ động xóa hình trên Instagram và nói thêm: “Hiện tại, tôi chưa muốn trả lời vấn đề này. Tôi nghĩ câu trả lời sẽ có theo thời gian”.

Khi Zing đặt câu hỏi: “Mối quan hệ tình cảm của Linh Rin và Phillip Nguyễn đang trục trặc?”, hot girl đáp: “Tôi nghĩ điều đó cũng rõ ràng mà”.

Cả hai thường xuyên khoe khoảnh khắc tình tứ sau khi công khai.

“Lúc này, tôi muốn cân bằng cuộc sống và có thêm thời gian để suy nghĩ sáng suốt. Tôi chưa thể đưa ra câu trả lời rõ ràng ở hiện tại bởi bản thân tôi cũng đang trốn tránh nó”, cô tâm sự thêm.

Phillip Nguyễn, Linh Rin công khai chuyện tình cảm vào ngày 27/8/2019 thông qua video ghi lại khoảnh khắc thân mật bên nhau. Sau đó họ thường xuyên đăng ảnh, bày tỏ tình cảm với đối phương trên mạng xã hội.

Dịp Tết Canh Tý 2020, Phillip Nguyễn ra Hà Nội đón năm mới cùng bạn gái. Anh còn có nhiều lời lẽ ngôn tình tặng người yêu. “Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một nghìn bước, em chỉ cần bước một bước, 999 bước còn lại anh sẽ đến bên em… So I will walk to Hanoi this Saturday”, anh viết.

Mới đây, bố của Phillip Nguyễn là ông Johnathan Hạnh Nguyễn tặng Linh Rin nước súc miệng, kèm theo những dòng chữ viết tay. "Gửi đến Linh một món quà nhỏ từ gia đình bác. Cảm ơn cháu vì đã chăm sóc con trai bác", Johnathan Hạnh Nguyễn viết. Linh Rin sau đó bày tỏ niềm hạnh phúc và khoe quà cùng lời nhắn nhủ từ ba bạn trai.

Linh Rin (tên thật là Ngô Phương Linh) sinh năm 1993, chiều cao 1,67 m. Cô tham gia nhiều cuộc thi dành cho giới trẻ như Miss Teen 2010, Miss Cuxi 2010,… Cô tham gia nhiều lĩnh vực, từng phát hành MV Là yêu anh, Một người phía sau… hay diễn xuất trong phim Lời nói dối ngọt ngào, Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ Online…