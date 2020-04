Lâm Khánh Chi bị co giật ở nhà mẹ đẻ giữa nghi vấn hôn nhân tan vỡ

Vợ chồng Lâm Khánh Chi được cho là trục trặc hôn nhân khi mới đây ca sĩ chuyển giới này mượn lời bài hát để bày tỏ tâm sự: "Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy".

Tuy chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng đã cho thấy mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và chồng trẻ kém 8 tuổi Nguyễn Phi Hùng gặp trục trặc.

Xem lại lịch sử chỉnh sửa của Lâm Khánh Chi, công chúng còn bất ngờ hơn khi cô đề cập chuyện dọn về nhà ba mẹ đẻ sống. Người đẹp chuyển giới chia sẻ: "Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy, Khánh Chi dọn đồ về nhà ba mẹ ở đây".

Hiện tại Lâm Khánh Chi đúng là đang ở nhà mẹ đẻ. Nữ ca sĩ chuyển giới chia sẻ cô bị sốc thuốc do uống giảm đau. Loại thuốc này chỉ được uống khi no nhưng vào cuối tuần qua, Lâm Khánh Chi uống lúc chưa ăn gì cả dẫn đến co giật, tay chân bủn rủn, không thở được. Cô cho biết hiện tại sức khoẻ vẫn còn yếu, còn phải truyền nước biển. Riêng chuyện tình cảm nữ ca sĩ chuyển giới sẽ chia sẻ khi khoẻ hơn.

Lâm Khánh Chi cho biết sức khoẻ mình vẫn còn yếu, đang phải truyền nước biển.

Trước đó, liên lạc với chồng Lâm Khánh Chi là Phi Hùng, anh cho biết hiện chưa thể đưa ra câu trả lời.

Tuy nhiên trước khi xuất hiện thông tin hôn nhân rạn nứt, Phi Hùng còn liên tục chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng lên mạng xã hội với những lời lẽ hết sức ngọt ngào.

Lâm Khánh Chi hiện tại cũng xoá dòng status tâm trạng, vẫn chia sẻ clip với chồng nên netizen thực sự hoang mang không biết thực hư là gì.