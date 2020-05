Khánh Thi - Phan Hiển làm khách mời danh dự tại lễ trao giải 'Quả bóng vàng'

Sự xuất hiện của Khánh Thi trong lễ trao giải cũng nhận được nhiều bình luận tích cực từ khán giả bởi nhan sắc trẻ trung cũng như thân hình gợi cảm dù đã trải qua hai lần sinh nở. Gần hai năm sau khi có bé Anna, nữ kiện tướng ép cân thành công, từ 60kg xuống còn 47kg. Gái hai con từng tự ti về thân hình phát tướng do bầu bí nên hết thời gian ở cữ, cô quyết định thực hiện chế độ ăn uống khoa học, kết hợp với rèn luyện thể theo, đặc biệt là tập nhảy hàng ngày. “Lý do để người phụ nữ giảm cân không phải chỉ để nghe lời khen từ người đàn ông bên cạnh, cũng không phải vì thất tình mà huỷ hoại bản thân. Lý do chính vẫn là nụ cười tự tin để nắm lấy hạnh phúc”, cô nói.