Kết hợp với nhà sản xuất âm nhạc tại Mỹ, TiA nhận phản hồi tích cực với ca khúc mới

Video: MV in the dark – TiA

Sau một thời gian im ắng kể từ thành công của ca khúc Ai đưa em về, TiA Hải Châu vừa đổi nghệ danh thành TiA và ra mắt ca khúc in the dark.

Ca khúc này đánh dấu sự kết hợp của nữ ca sĩ với fueled by boba - 2 producer trẻ tại Mỹ. Trước đây, fueled by boba từng hợp tác với TiA để sáng tác và hát một ca khúc tiếng Anh.

Từ đây, 2 bên trở nên thân thiết và vẫn thường nói chuyện với nhau cho đến năm ngoái, fueled by boba và TiA quyết định bắt tay thực hiện một dự án mang tên sleEPless và in the dark là ca khúc đầu tiên.

fueled by boba.

Thuộc thể loại soul/RnB kết hợp với Electronic, in the dark là tâm sự của một cô gái day dứt vì lỡ đánh mất người mình yêu thương nhất. Ngoài khả năng hát tiếng Anh ổn, ca khúc mới của TiA còn gây thích thú khi cô kết hợp nhạc cụ dân tộc với nhạc điện tử trong đoạn Intro của bài hát.

Sau khi ra mắt, ca khúc này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. “Thích TiA từ thời Sing my song, thấy có cá tính âm nhạc lắm chứ. Đợt rồi mê bài Ai đưa em về giờ tới bài này, nghe chill quá” – khán giả V.Thanh bình luận.

“Chị này giọng ổn hát tiếng Anh mướt ghê”, “bài nghe ma mị nên nghe hoài”, “gu nhạc của TiA ổn, sáng tác bài này cũng được quá”… là những bình luận từ cư dân mạng.

TiA.

Chia sẻ về in the dark, TiA cho biết ca khúc này cô viết tặng Lê Thiện Hiếu tuy nhiên, tâm sự của cô gái trong ca khúc lại là của bạn trai chứ không xuất phát từ chính nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Cô cũng nói thêm, bản thân không bao giờ viết nhạc mà nội dung không liên quan đến mình hoặc cảm xúc của những người bên cạnh.

Từng có thời gian, cả hai chia tay vì nữ ca sĩ yêu nhiều, “bám dính” người yêu khiến Lê Thiện Hiếu không có không gian riêng.

"Thời điểm đó, TiA tổn thương vì nghĩ rằng mình yêu nhiều, làm gì cũng chỉ vì người yêu nhưng cuối cùng vẫn bị chia tay nên suy sụp đến mức sút 3kg và có thể nói vui đây lần giảm cân thành công và nhanh nhất cuộc đời.

Sau đó, TiA suýt quen người khác, để lấp đầy khoảng trống vì không chịu được sự cô đơn, Hiếu kịp nhận ra người quan trọng của mình và muốn quay lại. Cả hai về bên nhau và tự dặn bản thân là cố gắng điều chỉnh để hiểu đối phương nhiều hơn nên mới có thể giữ được hạnh phúc đến hiện tại" - TiA bộc bạch.

TiA thực hiện MV mới màu sắc ma mị, có phần gây ám ảnh.

Cũng vì hiểu được những cảm xúc của Lê Thiện Hiếu khi đánh mất người mình yêu, TiA mới sáng tác ca khúc này dành tặng cho nửa kia của mình. "Tất nhiên, TiA chỉ mượn cảm xúc của Hiếu thôi còn câu hát và cách thể hiện nữ tính vẫn là từ TiA" - nữ ca sĩ - nhạc sĩ chia sẻ.

Ngoài bản audio chỉn chu, TiA còn đầu tư thực hiện MV cùng bạn diễn của mình là dancer Cát Tường. MV là câu chuyện về một cô gái đánh mất người mình yêu để rồi sống trong tiếc nuối, ân hận. Cô không dám đối mặt với nỗi đau, luôn sống trong tình trạng không tỉnh táo. Tuy nhiên, cái kết MV lại gây bất ngờ cho khán giả.

