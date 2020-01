Hoa hậu Giáng My sở hữu biệt thự sang và hơn 2000 trang phục hàng hiệu

Tết thì không thể thiếu sắc đỏ may mắn, đó là lý do Giáng My chọn cho mình trang phục mặc ngày Tết màu đỏ tông xuyệt tông với chiếc dương cầm mà chị yêu thích. Đây được xem là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp hiện đại phương Tây của ngôi nhà và giá trị đời sống truyền thống phương Đông trong cuộc sống hàng hàng của hoa hậu. Giáng My cho biết, mình thường cùng con gái chơi đàn, vừa là cách để thư giãn, vừa là thời gian thích hợp để mẹ con gần gũi nhau hơn.