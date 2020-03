Gia đình không tổ chức lễ viếng ca sĩ Thái Thanh vì dịch Covid-19

Danh ca Thái Thanh qua đời lúc 11h50 ngày 17/3 tại California (Mỹ), hưởng thọ 86 tuổi. Trong cáo phó, gia đình bà cho biết: "Vì diễn biến của dịch Covid-19, thay cho sự tham dự, chia buồn, an táng và phúng điếu, mọi người yêu thương Tiếng hát vượt thời gian Thái Thanh hãy cùng cầu nguyện cho mẹ chúng tôi được an nghỉ trong an bình".

Gia đình nữ ca sĩ Thái Thanh xin được miễn phúng điếu và vòng hoa.

Nữ ca sĩ Thái Thanh qua đời ở tuổi 86.

Nghệ sĩ Thái Thanh tên thật là Phạm Thị Băng Thanh. Bà sinh năm 1934 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Bà có chị gái là ca sĩ Thái Hằng và anh rể là nhạc sĩ Phạm Duy. Anh trai của bà là nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

Nghệ sĩ Thái Thanh có 5 người con. Con gái lớn của bà là ca sĩ Ý Lan. Thái Thanh được đánh giá là một trong những giọng ca có ảnh hưởng lớn trong nền tân nhạc Việt Nam.

Thái Thanh từng bị tai biến mạch máu não vào năm 2000. Hai năm sau đó, bà tuyên bố giải nghệ nhưng vẫn tham gia hát ở một số chương trình đặc biệt.

Những năm gần đây, sức khỏe của danh ca Thái Thanh không tốt. Từ năm 2016 đến 2018, bà phải nằm viện và truyền dinh dưỡng, không thể về nhà.