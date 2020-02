Gặp gỡ 4 nghệ sĩ trẻ được lòng khán giả nhất năm 2019

Huỳnh Lập - Chàng "Pháp sư mù" mang đến làn gió mới cho phim Việt

Được phát triển từ web-drama "Ai chết giơ tay" hồi 2018, "Pháp sư mù" tiếp tục chọn lựa đề tài tâm linh, trừ tà nhưng lại nhấn mạnh vào câu chuyện nhân quả. Là bộ phim điện ảnh đầu tay, Huỳnh Lập vừa đồng đạo diễn, vừa biên kịch, sản xuất và kiêm luôn vai nam chính - người dẫn dắt mạch phim.

Vai Tinh Lâm do anh đảm nhận là một pháp sư trẻ tập sự không may bị mù sau tai nạn. Cùng với 2 người bạn thân là Liên Thanh và Nguyệt Minh, Tinh Lâm bắt đầu hành trình đi tìm lại ánh sáng cho đôi mắt và hành trình ấy đã khiến cả 3 rơi vào những tình huống tréo ngoe đằng sau những âm mưu đen tối do chính những người thân yêu gây ra.

Diễn xuất của Huỳnh Lập được đánh giá cao trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh với "Pháp sư mù".

Nội dung mới lạ, câu chuyện hấp dẫn, chuyện phim thuyết phục người xem khi Huỳnh Lập đưa chính một phần câu chuyện cuộc đời mình vào đó.

Phim sử dụng nhiều chất liệu dân gian Việt Nam, cách kể chuyện duyên dáng, kết hợp hài hòa giữa yếu tố kinh dị và hài hước chứ không nặng triết lý hay giáo điều nên vừa gây cười vừa chạm đến cảm xúc của khán giả.

Chỉ trong ngày đầu tiên công chiếu, phim đã đạt doanh thu 10 tỷ và tỷ lệ suất chiếu đứng top 1 tất cả các cụm rạp.

Diễn xuất duyên dáng của Huỳnh Lập cũng giúp anh nhận được sự yêu mến của khán giả và vai diễn cũng mang về cho Huỳnh Lập giải thưởng "Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" Giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2019.

Chia sẻ về thành công này, nam diễn viên nói: "Bản thân tôi cảm thấy mình thật sự may mắn bởi vì lúc nào cũng có được sự đồng hành của tất cả các ekip, anh em đồng nghiệp và đặc biệt là tất cả quý vị khán giả - những người đã yêu thương mình.

Chiếc cúp vinh giá này không chỉ dành riêng cho tôi mà còn cho tất cả các ekip và quý vị khán giả từ trước đến giờ vẫn luôn yêu thương và đồng hành cùng tôi đến tận bây giờ".

Hoàng Yến Chibi - Nàng Sỏi đầy nghị lực

Đây là lần đầu tiên Hoàng Yến Chibi đảm nhận một vai diễn không có tất cả, từ lời thoại cho đến ngoại hình. Mọi thứ đều bộc lộ qua ánh mắt và ngôn ngữ hình thể nên là một thử thách rất lớn với một lính mới như cô.

Sỏi cũng không có ngoại hình mỹ miều như các vai diễn trước đây của Hoàng Yến mà rất bình dân, quê mùa lúc nào cũng lấm lem bùn đất.

Hoàng Yến Chibi cho biết không thể quên những tháng ngày hóa thân Sỏi trong "Thất sơn tâm linh".

Có cảnh quay diễn ra trong 16 tiếng, Sỏi phải chui xuống hầm tối, dùng các đầu ngón tay đào đất.

Thậm chí nhiều tháng liền sau khi bộ phim đóng máy, Hoàng Yến Chibi vẫn chưa thể lấy lại nhan sắc, thương tích trên người vẫn chưa lành lặn vì những tháng ngày chinh chiến cùng Sỏi.

Để đóng vai Sỏi trong bộ phim “Thất Sơn tâm linh”, Hoàng Yến Chibi còn phải học cách sử dụng ngôn ngữ ký hiệu bằng tay dành cho người câm điếc, nên trong vòng 3 tháng tìm hiểu và nhập tâm cho vai Sỏi, Hoàng Yến Chibi không nhận bất kỳ kịch bản hay công việc mới nào và Sỏi cũng là vai diễn khiến cô ám ảnh nhất.

Đây cũng là vai diễn nặng đô nhất trong sự nghiệp diễn xuất của giọng ca "Cinderella" và sự hy sinh đã được đền đáp bằng tình yêu thương của khán giả, giúp cô nhận được giải thưởng "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" Giải thương Ngôi Sao Xanh 2019.

Nói về Sỏi, nữ diễn viên tâm sự: “Cảm ơn Sỏi đã cho tôi những giây phút sống đúng với nghề diễn viên nhất. Nhờ vai diễn tôi cảm nhận mình có sự thăng hoa trong điện ảnh nhiều hơn, nó không phải đơn thuần là việc được nhận giải thưởng mà đó là sự học hỏi, sự được công nhận là một diễn viên thực thụ”.

Jun Phạm - Chàng Út Kiệm ngô nghê, thật thà và giải thưởng danh giá

Rẽ bước thành công qua con đường diễn xuất, Jun Phạm là ca sĩ hiếm hoi sở hữu về cho mình nhiều vai diễn ấn tượng cả trên màn ảnh rộng lẫn truyền hình.

Năm 2016, anh bén duyên với phim truyền hình qua nhân vật Út Kiệm trong bộ phim ca nhạc hài lấy chủ đề về Tết và được phát sóng đúng vào những ngày đầu năm Tết Nguyên Đán, "Cô Thắm về làng" nhanh chóng nhận được sự yêu thích của người xem, đặc biệt là khán giả trẻ khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Jun Phạm đoạt nhiều giải thưởng nhờ vai Út Kiệm trong "Cô Thắm về làng".

Trong phim, Jun Phạm kết đôi cùng Út Đượm do Sam thể hiện. Út Kiệm là một nhân vật ngây ngô, dễ thương, thật thà và diễn xuất của Jun Phạm tạo được thiện cảm với người xem.

Ngoài sở hữu lượng rating truyền hình, phim còn có được lượng khán giả từ Youtube nên phần 2 của phim đã gặt hái thành công và giúp Jun Phạm giành được giải "Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất" tại mùa giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2016.

Không chỉ dừng lại ở diễn xuất tự nhiên, duyên dáng mà giọng ca "Đây là một bài hát vui" đã giúp Jun Phạm một lần nữa được sở hữu chiếc cúp Ngôi Sao Xanh dành cho hạng mục "Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn tại mùa giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 6 vừa diễn ra cuối tháng 12/2019 vừa qua.

Nói về thành công này, Jun Phạm bộc bạch: "Tôi thật sự tôi rất vui và hạnh phúc. Đây là lần thứ 4 tôi được đề cử cho vai diễn Út Kiệm trong bộ phim "Cô Thắm về làng". Cảm ơn Ngôi Sao Xanh đã cho tôi cơ hội đứng đây với giải thưởng này.

Xin cảm ơn chị Hoàng Anh - một đạo diễn và biên kịch mà tô rất yêu mến, đã cho tôi vai Út Kiệm này để năm nào tôi cũng được đề cử. Và cảm ơn các fan đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Đây là giải thưởng dành cho các bạn".

Đàm Phương Linh - Nàng Xuân Mai cá tính của "Ngũ Hợi tấn hỷ"

Đảm nhận vai diễn chủ chốt trong phim, Đàm Phương Linh mất khá nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản cũng như tìm được cách diễn ăn ý với đàn anh Lương Thế Thành trong lần đầu hóa thân đôi tình nhân trên màn ảnh. Đây là vai diễn đầu tiên của nữ diễn viên họ Đàm trong một bộ phim Tết nên đặc biệt gây hứng thú nhưng cũng tạo thử thách.

Đàm Phương Linh.

Trong vai Xuân Mai - cô con gái thành đạt của ông chủ lò nước mắm gia truyền, cô nàng 9X đã thể hiện tròn vai một cô gái cá tính, hiện đại, dám chạy theo đam mê để khẳng định bản lĩnh chứ không theo sự sắp đặt của gia đình.

Xuân Mai vốn mất mẹ từ nhỏ, cô sống trong sự nuông chiều, chăm sóc chu đáo của mọi người nên rất tự do, tính cách có phần trẻ con và hiếu thắng. Cũng vì vậy mà cô đã gây nên nhiều tình huống hiểu lầm “dở khóc dở cười" với Phi Long - thành viên nhóm "Ngũ Hợi" và cũng là chàng trai có số phận gắn chặt với cô. Sự tung hứng đã giúp cả hai mang đến một câu chuyện tình vừa hài hước vừa lãng mạn.

Vai diễn cô gái cá tính Xuân Mai cũng giúp Đàm Phương Linh xuất sắc vượt qua các ứng viên nặng ký khác để trở thành chủ nhân chiếc cúp Ngôi Sao Xanh 2019 dành cho "Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất".

Chia sẻ về thành công này, Đàm Phương Linh cho biết, giải thưởng là một dấu mốc ý nghĩa đánh dấu cho sự nghiệp diễn xuất và cũng là cơ hội để cô biết được tình cảm khán giả dành cho mình nhiều như thế nào.

Như vậy, với những sự tôn vinh tại Giải thưởng Ngôi Sao Xanh năm 2018, 4 gương mặt được yêu thích nhất mùa giải năm nay gồm Huỳnh Lập, Hoàng Yến Chibi, Jun Phạm và Đàm Phương Linh sẽ là những ứng viên sáng giá của Việt Nam tham gia tranh tài cùng các nghệ sĩ trong khu vực châu Á ở Giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 25- Asia Television Awards, diễn ra vào năm 2021.

Chi tiết truy cập: giaithuongngoisaoxanh.vn

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.