Dự tiệc sinh nhật đàn anh, Tố My ‘chơi lầy’ tặng mắm để Quang Lê giảm cân

Tố My cùng nhiều khách mời là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết tham dự tiệc sinh nhật của nam ca sĩ Quang Lê. Một điều hài hước là ngay giữa tiệc sinh nhật, nữ ca sĩ “chơi lầy” tặng mắm cho đàn anh khiến Quang Lê không nhịn được cười.

"Vì anh Lê là người gốc Huế - cái nôi của đặc sản mắm miền Trung nên anh rất mê ăn các món mắm. My muốn tặng anh một món quà đặc biệt, không đụng hàng ai để anh nhớ lâu và cũng là để anh... giảm cân vì mắm rất ít năng lượng" - Tố My hài hước cho biết.

Ngay tại tiệc sinh nhật, "ngọc nữ bolero" mang món quà độc đáo là 7 loại mắm miền Trung lên sân khấu tặng cho Quang Lê khiến nam ca sĩ bất ngờ và không nhịn được cười.

Tố My tặng món quà độc đáo cho Quang Lê.

Thời gian qua, Quang Lê và Tố My không chỉ có sự kết hợp trong công việc mà còn khá thân thiết ngoài đời.

Chia sẻ về mối quan hệ với Quang Lê, Tố My cho biết: "Anh Lê vừa là người anh thân thương, vừa là người đồng nghiệp quý mến và là người thầy My rất biết ơn. Anh thương và xem My như em gái ruột, hết lòng thương yêu che chở.

Cả hai thân nhau như anh em ruột và hiểu nhau từ cái tốt đến cái xấu. My nghĩ không ai hoàn hảo, ai cũng có những tật xấu, quan trọng khi là anh em nê đối xử chân thành nhất đối với nhau, yêu thương bảo vệ nhau trong mọi hoàn cảnh".

Quang Lê đón tuổi mới bên cạnh bạn bè, đồng nghiệp.

Khi được hỏi có lo ngại vướng tin đồn tình cảm với đàn anh, Tố My bật cười chia sẻ: "My thương quý anh Quang Lê và anh cũng vậy nên nhiều khi ra ngoài có những cử chỉ quan tâm nhau như nắm tay, khoác vai...

My nghĩ bình thường. My không ngại nghi vấn đâu vì thời gian sẽ là câu trả lời đúng đắn nhất cho mối quan hệ của hai anh em".

Được biết sắp tới, Tố My và Quang Lê sẽ có đêm nhạc chung vào ngày mùng 4 Tết âm lịch. Nữ ca sĩ chia sẻ, thời gian tới cô và đàn anh thân thiết sẽ tổ chúc nhiều minishow để phục vụ khán giả bên cạnh những sản phẩm âm nhạc.