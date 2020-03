Doãn Quốc Đam phim 'Sinh tử': Sau mỗi bộ phim tôi lại mong khán giả quên mình đi

Sau rất nhiều vai diễn ấn tượng trên truyền hình, Doãn Quốc Đam không khiến khán giả thất vọng với vai Thượng tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Việt Thanh trong phim "Sinh tử".

Khi phóng viên VTC News liên hệ phỏng vấn, Doãn Quốc Đam chỉ có một yêu cầu: "Đừng viết theo kiểu tâng bốc nhé, đọc những bài như thế, tôi thấy rất ngại".

"Tôi muốn nhân vật Thông linh hoạt, phóng túng hơn"

- Từ vai xã hội đen trong "Quỳnh búp bê", tên tội phạm tâm thần trong "Mê cung", anh có sự lột xác ngoạn mục với vai Thông - Thượng tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Việt Thanh trong phim "Sinh tử"

Khi gọi điện mời tôi tham gia vai Sinh tử, ê-kíp làm phim chỉ nói vai diễn của tôi là công an. Tôi đồng ý vì dạng vai này tôi chưa được thể hiện. Tôi không ngờ vai diễn của mình lại là một Thượng tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Nếu được chọn, tôi vẫn thích đóng vai lính hình sự hơn. Với kiểu nhân vật như thế, tôi có nhiều chất để làm, được tung tác nhiều hơn, không bị gò bó, chứ làm cấp cao chủ yếu là họp hành và ngồi ở cơ quan.

Tuy nhiên, khi đã nhận lời đoàn làm phim, tôi luôn cố gắng hết sức để làm cho ra chất của nhân vật. Tôi luôn dành 100% tâm huyết cho mỗi vai diễn, dù là lớn hay nhỏ.

Doãn Quốc Đam đảm nhận vai Thượng tá Thông trong phim "Sinh tử".

- Anh từng chia sẻ rằng, tuổi tác, vóc dáng của anh không thực sự phù hợp với vai diễn?

Đúng. Trong suy nghĩ của rất nhiều công an phải là những người cao to, lực lưỡng. Đặc biệt nếu ngồi ở vị trí Phó Giám đốc Công an tỉnh thì thường phải là những người có tuổi.

Tuy nhiên, xã hội hiện nay rất khác. Ngày càng có nhiều người trẻ tuổi đảm nhận những vị trí quan trọng. Hơn nữa, khi chọn nhân vật Thông, ê-kíp cũng phải tính sao cho nhân vật này có thể phù hợp với nhân vật Mai Hồng Vũ do diễn viên Việt Anh đảm nhận.

Còn về vóc dáng, có rất nhiều các chiến sĩ công an còn có vóc dáng gầy hơn tôi. Ngay hôm quay ở Vĩnh Phúc, tôi cũng gặp một anh công an gầy lắm, cũng đang đeo quân hàng thượng tá. Vì không biết nên tôi hỏi: "Anh đeo lon xịn hay của đoàn làm phim đấy ạ?". Anh ấy cười bảo: "Xịn đấy".

- Phần đông diễn viên của phim "Sinh tử" đều thú nhận lời thoại của phim rất khó và họ phải mất rất nhiều thời gian để nhớ thoại. Anh có gặp khó khăn này?

Lời thoại trong phim đều là ngôn ngữ hành chính hoặc chuyên ngành, rất hiếm khi gặp trong cuộc sống thường ngày. Vì thế, tôi phải có thời gian làm quen và ghi nhớ.

Có một số khán giả sau khi xem phim Sinh tử nói tôi thoại nhát gừng. Họ cho rằng điều này là do tôi không thuộc thoại. Tuy nhiên, sự thật không phải như thế.

Tôi cố tình ngắt thoại hơn lâu, nhấn vào các từ quan trọng. Thông là Thượng tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ở vị trí đó, ông ta sẽ rất cẩn trọng khi nói. Ông ta không thể ăn nói bộp chộp được.

Với những khán giả trẻ, ít tiếp xúc với ngôn ngữ hành chính, đôi khi họ sẽ không thuận tai khi nghe những lời thoại của các nhân vật trong phim Sinh tử.

- Diễn xuất của anh trong vai Thông trong "Sinh tử" nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả. Tuy nhiên, anh có tiếc nuối điều gì không?

Tôi vẫn muốn vai diễn này có thêm một số phân cảnh linh hoạt, phóng túng hơn một chút để cho nhân vật thêm thú vị.

Trong tập gần đây của Sinh tử, Thông có gọi điện cho Mai Hồng Vũ thông báo việc Hoàng bị di lý về Việt Nam. Ngay sau khi nghe tin này, Mai Hồng Vũ nổi giận, buông lời chửi thề qua điện thoại với Thông.

Tới cảnh quay này, tôi đề nghị đạo diễn Mai Hiền cho tôi được diễn theo cách của mình, được nói câu không có trong kịch bản. Tôi nghĩ suốt từ đầu phim, Thông luôn có cách ăn nói chừng mực, đúng với vị trí của mình, nhưng trong cảnh này, Thông phải chửi thì mới đúng với diễn biến tâm lý của nhân vật.

Việc Hoàng bị di lý về Việt Nam không chỉ ảnh hưởng lớn tới Vũ mà còn đe dọa trực tiếp tới sự nghiệp của Thông. Thông cũng đang rất tức giận về chuyện này.

Thông là Phó Giám đốc Công an tỉnh - dưới một người mà trên nhiều người. Trong khi Mai Hồng Vũ có tiền thật nhưng cũng chỉ là doanh nhân, suốt ngày xun xoe, nịnh bợ Thông. Bây giờ, Vũ lại dám lớn tiếng với Thông. Nếu Thông vẫn chọn cách nói nhẹ nhàng thì không hợp lý.

Phải để Thông thể hiện thái độ nhưng không phải bằng ngôn ngữ chợ búa. Thông phải nói thế nào để Vũ phải sợ nhưng không phải là nhiều lời. Sau khi suy nghĩ, tôi chọn câu nói: "Mày đang nói chuyện với ai đấy?", Chỉ một câu nói nhưng Thông vẫn thể hiện được cái uy của một kẻ bề trên và đủ sức trấn át sự hung hãn của Vũ.

Tôi muốn xây dựng nhân vật của mình, dù ở vị trí nào cũng phải rất đời, chứ không khuôn mẫu hay nói những lời sáo rỗng. Nếu trong trích đoạn này tôi nói: "Ông đang nói chuyện với ai đấy?", có lẽ khán giả sẽ phì cười.

Tôi rất sợ những nhân vật tốt từ đầu tới cuối phim hay chỉ toàn những tích cách xấu. Những nhân vật như thế, thường tôi không nhận lời tham gia.

Doãn Quốc Đam là một trong số ít những diễn viên có khả năng hóa thân vào rất nhiều dạng vai khác nhau.

- Rất nhiều khán giả thắc mắc, các bộ phim hot gần đầy của VFC đều sử dụng các diễn viên quen thuộc. "Sinh tử" cũng không phải là ngoại lệ. Anh nghĩ gì về điều này?

Không phải lãnh đạo VFC không muốn trao cơ hội cho các bạn trẻ. Thực tế, họ cũng rất nhiều lần tìm các gương mặt mới nhưng chưa tìm được. Làm một bộ phim không đơn giản. Vì thế đạo diễn và những người sản xuất phải chọn được những gương mặt mà họ thực sự có khả năng để giao phó nhân vật.

Tôi không vỗ ngực khoe khoang về bản thân hay lứa diễn viên như Việt Anh, Hồng Đăng... nhưng nhà sản xuất mời ai tham gia phim đều phải có lý do. Họ cũng phải cân nhắc chán, không ai liều mạng giao cơ hội cho những người không đủ khả năng.

Tôi nói điều này có thể nhiều diễn viên sẽ tự ái nhưng đó cũng là điều tốt. Khi người diễn viên biết tự ái là người đó còn có cơ hội phát triển. Tôi không dám nhận mình là thành công nhưng tôi có được ngày hôm nay cũng là nhờ một lời mỉa mai của đồng nghiệp.

- Cụ thể, lời nói đó thế nào mà lại có tác động tới anh nhiều thế?

Ngày đó, tôi mới ra trường và được đảm nhận vai nhỏ trong một bộ phim. Cứ tới cảnh quay của tôi, một diễn viên đàn anh lại đứng ngoài cất giọng mỉa mai: "Diễn kịch lắm".

Người này nói không chỉ một hai lần mà nói liên tục. Tôi thực sự rất cáu. Trong một lần không kìm chế được, tôi gọi phó đạo diễn ra bảo: "Anh xem xử lý ông kia thế nào chứ lần sau em quay mà còn nói nữa là em không im lặng nữa đâu".

Tuy nhiên, bây giờ nghĩ lại tôi phải cảm ơn người này. Chính ông ta giúp tôi nung nấu ý chí phải diễn thật hay. Chính ông ta góp phần tạo nên một Doãn Quốc Đam như ngày nay.

Doãn Quốc Đam tự nhận mình rất "dị".

"Tôi là người cực kỳ mâu thuẫn"

- Nhiều người nói, Doãn Quốc Đam "dị" lắm.

Tôi là người cực kỳ mâu thuẫn. Là diễn viên nhưng lại không thích được chú ý, không thích lên báo, không thích xuất hiện ở những sự kiện đông người. Sau mỗi bộ phim tôi lại mong khán giả quên mình đi, để khi tôi xuất hiện trở lại, họ lại ồ lên thích thú hay có cảm giác lâu lắm mới gặp lại.

Tôi ăn mặc cũng không giống mọi người. Có bạn từng nói với tôi ngày xưa nhìn tôi là "ngứa mắt". Bạn ấy cho rằng, tôi cố tình mặc như thế để ra vẻ nghệ sĩ nhưng không phải thế.

Không có ai quy định nghệ sĩ phải mặc phủi hay tóc tai để dài cả. Chỉ đơn giản là tôi thích như thế. Tôi thấy mặc như thế thể hiện đúng tính cách, con người và sở thích của tôi.

Có thời gian tôi cũng đóng giả là người "đức hạnh", ăn mặc chỉnh chu lắm. Mọi người cũng không nói gì đâu. Cho đến một ngày, tôi trở về với chính mình, anh em bạn bè mới thốt lên: "Đây, đây mới chính là Đam này. Cứ là thế này thôi, đừng trở thành người khác".

Tôi rất thích sự khác lạ. Kể cả với diễn viên trẻ sau này, tôi chưa cần biết họ diễn giỏi hay không, chỉ cần họ diễn lạ và có nét riêng là tôi thích rồi. Tôi không thích sự an toàn.

Nhiều diễn viên mong ước có được vai diễn để đời nhưng tôi lại sợ nhất cụm từ đó. Vì như thế nghĩa là họ không thể thoát ra được vai diễn. Người diễn viên suy nghĩ như thế tức là đầu hàng rồi, không còn cố gắng hay nỗ lực nữa.

- Anh đảm nhận hàng chục vai diễn ấn tượng trong lĩnh vực truyền hình. Vậy anh thấy mình nổi tiếng chưa?

Tôi mới chỉ dám nhận mình đã được một số người biết đến.

Cảm ơn anh với những chia sẻ trên!