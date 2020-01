Công bố dàn nghệ sĩ Việt Nam tham dự giải thưởng truyền hình châu Á lần thứ 24

Giải thưởng truyền hình châu Á- Asian Television Awards (ATA) là giải thưởng thường niên do Tạp chí Truyền hình châu Á tổ chức nhằm tôn vinh các tác phẩm, chương trình, cá nhân xuất sắc trên màn ảnh nhỏ châu Á trong năm và là sự kiện danh giá bậc nhất của truyền hình châu Á với hơn 40 hạng mục giải thưởng, thu hút hơn 1.300 ứng viên tham dự đến từ nhiều quốc gia trong khu vực như: Singapore, Hàn Quốc, Hongkong, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Quatar, Việt Nam...

Cùng với mức độ hoành tráng về danh mục giải thưởng, ATA còn sở hữu Hội đồng Giám khảo “khủng” với hơn 60 gương mặt quyền lực trong giới chuyên môn đến từ 15 quốc gia trong khu vực. Sau 23 mùa tổ chức chấm và trao giải, ATA được ví là Giải thưởng Emmy của châu Á khi hội tụ nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng và những gương mặt tài năng của truyền hình trong khu vực cùng tham gia tranh tài.

Ở mùa giải lần thứ 24, ATA đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử trao giải có sự tham gia tranh giải của các đại diện đến từ Việt Nam. Đây là những ứng viên đã thắng giải Ngôi Sao Xanh năm 2018 gồm "Bộ phim chiếu mạng hay nhất"- "Ai chết giơ tay" của Huỳnh Lập tham gia tranh giải ở hạng mục "Best Digital Fiction Programme Series" và diễn viên Phi Huyền Trang tham gia tranh giải "Best Actress in A Supporting Role" dành cho vai Nga trong bộ phim "Hoa hồng thép".

Cùng với sự tham gia tranh giải của các ứng viên thắng giải Ngôi Sao Xanh 2018, Lễ trao giải Truyền hình châu Á lần thứ 24 còn có sự tham dự trên thảm đỏ của các nghệ sĩ, là những chủ nhân của chiếc cúp Ngôi Sao Xanh mùa giải lần thứ 6 gồm: Đạo diễn Dũng Nghệ, Võ Đăng Khoa, HuyMe và Hoàng Yến Chibi.

Đặc biệt, chủ nhân của Giải thưởng “Phim chiếu mạng hay nhất”- Võ Đăng Khoa và "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" ở hạng mục Điện ảnh Giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2019- HuyMe, sẽ là 2 đại diện của Việt Nam xuất hiện trên sân khấu để trao giải cho một trong số những ứng viên sáng giá nhất của chiếc cúp ATA lần thứ 24.

Ghe bẹo ghẹo ai - Phim chiếu mạng hay nhất

Trong khi đó, chủ nhân của giải thưởng “Nữ diễn viên Điện ảnh được yêu thích nhất” - Hoàng Yến Chibi, sẽ là giọng ca duy nhất của Việt Nam tham gia biểu diễn tại sân khấu lễ trao giải ATA. Ở mùa giải ATA lần thứ 23, Hoàng Yến Chibi từng để lại ấn tượng với khán giả trong khu vực châu Á khi vinh dự có mặt trên sân khấu để trao giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho nữ minh tinh xứ Hàn - Kim Nam Joo. Chính vì thế, sự xuất hiện thảm đỏ và tham gia biểu diễn của giọng ca 9X đến từ Hà Nội đặc biệt nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Lễ trao giải Truyền hình Châu Á lần thứ 24 sẽ diễn ra vào ngày 11/01/2010 tại Resort World Manila: Newport Boulevard, Newport City Pasay, Metro Manila Philippines và sẽ được truyền hình trực tiếp trên TodayTV vào lúc 20h00 ngày 11.01.2020.