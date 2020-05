Con gái út của diva Mỹ Linh xinh đẹp và tài năng thế nào?

Mỹ Anh - con gái út của nhạc sĩ Anh Quân và diva Mỹ Linh vừa giới thiệu với công chúng MV "Got You" và lập tức chiếm được tình cảm của rất nhiều khán giả. "Got You" là bài R&B có giai điệu, ca từ dễ nghe, mang hơi thở nhạc Âu - Mỹ hiện đại. Điều bất ngờ hơn là không chỉ sáng tác, Mỹ Anh còn đảm nhận gần hết các khâu trong sản xuất MV này, từ sản xuất, hòa âm, chơi nhạc cụ đến thu âm, đạo diễn MV.