Con gái Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh khoe khả năng hát tiếng Anh

Video: Hồ Hoài Anh đệm đàn cho con gái hát

Lưu Hương Giang nói vui: "Mina bị bố lôi ra tập hát. Ở nhà này không thích hát cũng phải hát con ạ".

Giọng hát của Mina nhận được rất nhiều lời khen. Ca sĩ Đông Nhi bình luận: "Cô bé xuất sắc quá", Nguyễn Quang Minh - thành viên nhóm nhạc Oplus ngạc nhiên: "Trời ơi, một cô bé mà hát được bài As long as you love me là cực kỳ ngạc nhiên".

Diễn viên Minh Hương "Vàng Anh" bình luận" Ôi hạnh phúc quá. Gia đình nghệ thuật chính hiệu đây. Hâm mộ cả gia đình chị".

Trước những lời khen của đồng nghiệp, ca sĩ Lưu Hương Giang khiêm tốn: "Con gái hát chưa hay lắm đâu các cô chú, được cái hợp tác khi huấn luyện".

Gia đình hạnh phúc của Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang.

Mina là con gái đầu của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ca sĩ Lưu Hương Giang. Cô bé sinh năm 2011 và tên đầy đủ là Hồ Khánh Hà. Dù còn nhỏ nhưng Mina đã được một số nhãn hàng mời đóng quảng cáo. Ngoài Mina, vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang còn có một công chúa nhỏ nữa tên là Misu.

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang có một thời gian dài tìm hiểu trước khi trở thành vợ chồng. Trong thời gian sống chung, cặp đôi từng ly hôn sau đó họ lại quay trở về vì nhận ra không thể sống thiếu nhau. Hiện tại, cặp đôi đang sống hạnh phúc cùng hai con gái tại TP.HCM.