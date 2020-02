Con của các nghệ sĩ Xuân Hinh, Hoài Linh, Hồng Vân giỏi giang thế nào?

Diễn viên hài Hoài Linh có một người con trai tên là Võ Lê Thành Vinh. Giữa năm 2017, anh là một trong số 14 người được chọn từ hàng nghìn hồ sơ ứng tuyển vị trí kỹ sư của hãng American Airlines. Thành Vinh còn dự định sẽ học lên chuyên ngành Bachelor of Science in Mechanical Engineering cũng tại University of Texas at Dallas.