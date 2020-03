'Cô gái nhà người ta' tập 18: Sau khi từ mặt con gái vì bị cưỡng hiếp, ông Bá chìm trong men rượu

Trong phim Cô gái nhà người ta, ông Bá (NSƯT Tiến Quang) vốn là người sĩ diện. Thế nhưng hai người con gái của ông liên tiếp gặp chuyện. Đào (Việt Hoa) thì ăn chơi còn Uyên (Phương Oanh) thì bị Cường (Trọng Lân) cưỡng hiếp và bị nhà trường cho thôi việc.

Ông Bá đau đớn khi hai người con gái của ông đều liên tiếp gặp chuyện không hay.

Quá chán chường, ông Bá tìm tới rượu để giấu đi nỗi đau. Trong một lần say, ông tìm tới quán cắt tóc gội đầu của Đào.

Thấy bố trong hoàn cảnh bi đát, Đào rất đau lòng. Cô khuyên ông Bá cứ coi như không có hai đứa con gái mất nết là cô và Uyên. Đáp lại lời con, ông Bá đau đớn nói: "Mày tưởng coi như không có mà dễ à? Mày tưởng tao bỏ hai đứa mày mà sung sướng lắm. Làm bố mà không dậy được con, thà làm thằng nát rượu cho xong" . Dứt lời, ông Bá lầm lũi ra về.

Về tới nhà, ông Bá nghĩ tới hai đứa con gái rồi bật khóc. Đúng lúc này, Khoa (Đình Tú) gọi điện báo Uyên đã ra viện và muốn ông tới đón con. Ông Bá không nói gì. Ông bước vào căn phòng nơi Uyên ở trước kia và khóc thành tiếng. Ông quyết định đón Uyên trở về nhà.

Trước đó, ông Bá đuổi Uyên đi khi cô dám đứng lên tố cáo việc bị Cường cưỡng hiếp. Theo ông, việc làm của Uyên là ngu ngốc, là "bôi gio trát trấu" vào mặt ông. Ông Bá còn cho rằng, chính vì quá yêu Uyên nên Cường mới hành động thế.

Ông Bá đón Uyên trở về nhà.

Cũng trong tập 18 phim Cô gái nhà người ta, Đào tiếp tục đàn em của Cường tới dọa nạt. Lý do là hắn vẫn còn hận Đào vì đã phá vỡ lễ đính hôn của hắn và Uyên.

Đúng lúc Đào gặp nguy hiểm thì Uyên xuất hiện. Cô lao vào cứu em. Uyên khuyên Đào nên trở về nhà.

Tối hôm đó, Đào trở về nhà và vô tình nghe được câu chuyện giữa bố và chị gái. Ông Bá tâm sự, ông cảm thấy đau đớn vì thấy Đào đi sai đường nhưng không thể làm được gì. Đào bật khóc rồi vội vã bỏ đi.

Sáng hôm sau, Đào mua ít bánh nếp rất ngon rồi gửi Uyên mang về cho bố. Có lẽ, trong các tập tiếp theo của Cô gái nhà người ta, mối quan hệ giữa ông Bá và Đào sẽ được cải thiện rất nhiều.

Ông Bá chia sẻ nỗi đau khi chứng kiến hai con gái liên tục gặp chuyện không hay.

Một diễn biến khác đáng chú ý trong tập 18 phim Cô gái nhà người ta là Uyên khai báo với công an về việc có một bóng đen xuất hiện trước khi ngôi nhà mà cô ở bị bốc cháy. Khoa nghi ngờ người đứng đằng sau sự việc này chính là ông Tài (NƯT Tiến Đạt). Theo Khoa, không phải ngẫu nhiên mà ngôi nhà bị cháy lại nằm trên chính mảnh đất mà ông Tài đang muốn thu mua để mở nhà máy.

Tuy nhiên, ông Tài đã lo lót để phía công an đưa ra kết luận, ngôi nhà bị cháy do chập điện, không phải do kẻ xấu phá hoại.

Trong cuộc họp với bà con dân làng, ông Tài khẳng định, vụ cháy này là do không may. Tuy nhiên, ông Bá lại thản nhiên nói: "May hay không may chỉ có giời mới biết được. Có những cái ta cứ tưởng sáng như bên ngày lại tối như ban đêm".

Cũng trong cuộc họp này, ông Tài muốn hỗ trợ tiền gia đình có nhà bị cháy. Ông nhờ ông Bá lên nhận tiền hộ. Tuy nhiên, ông Bá đáp: "Các cụ nhà ta có câu của cho không bằng cách cho. Tôi nghĩ ông nên mang đến tận nhà cho người ta hơn là ngồi reo lên trước bàn dân thiên hạ như thế này...".

Lời nói của ông Bá khiến ông Tài tẽn tò. Còn Uyên lại tỏ ý rất ủng hộ hành động của bố.

Tập 18 phim Cô gái nhà người ta lên sóng tối 4/3 trên VTV.

