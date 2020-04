Cô con gái từng được giấu kín suốt 25 năm của ca sĩ Phi Nhung

Wendy hiện đang làm việc tại một trung tâm y tế của Mỹ. Khi dịch COVID-19 xảy ra, Phi Nhung gửi tặng con gái 400 khẩu trang kèm chia sẻ: “Mẹ chỉ làm cho con được như vậy, vì kỷ niệm một năm đi làm của con. Mẹ thật sự thấy con cười, mẹ yêu con nhiều lắm. Cố gắng con nhé, mẹ rất khỏe con an tâm nha, mẹ chỉ ở nhà để con khỏi lo. An tâm công chúa của mẹ. Nước Mỹ bây giờ lại đứng thứ nhất về số ca nhiễm virus corona, mẹ mong con mạnh mẽ như mẹ hồi xưa nhé. Con Phi Nhung mà, cố lên con nhé, mẹ sẽ may thêm khẩu trang cho con ở Việt Nam nha, loại tốt thật tốt”. Sau khi nhận được quà của mẹ, Wendy chia sẻ với các đồng nghiệp. Cô nhắn mẹ: "Con rất vui và hãnh diện vì mẹ không chỉ nghĩ đến con mà nghĩ đến chỗ làm của con và những y tá bên Mỹ. Thương mẹ yêu nhiều”.