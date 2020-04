Có bao nhiêu chiếc ô tô bị phá hủy từ loạt phim 'Fast and Furious'?

Mới đây, công ty bảo hiểm Insure the Gap tiết lộ số lượng xe hơi bị phá hủy qua 7 phần phim Fast and Furious. Theo đó, 1.487 là số xe đã trở thành đống phế thải sau khi nhà sản xuất thực hiện các phân cảnh va chạm. Con số cụ thể qua từng phần như sau: Fast and Furious: 78 chiếc, 2 Fast and 2 Furious: 130 chiếc, The Fast and The Furious: Tokyo Drift: 249 chiếc, Fast and Furious 4: 190 chiếc, Fast Five: 260 chiếc, Fast and Furrious 6: 350 chiếc và Furious 7: 230 chiếc.

Trong đó, chiếc xe đắt nhất từng bị vùi dập là W Motors Lykan Hypersport, có trị giá khoảng 3,5 triệu USD. Chiếc xe này xuất hiện trong phần 7 của loạt phim, bị phá nát sau phân cảnh tại tòa cao ốc ở Abu Dhabi. Ngoài ra, chiếc ô tô bị va đập nhiều nhất trên màn ảnh là Dodge Charger. Đây là chiếc xe hơi gắn liền với nhân vật chính Dominic Torretto (Vin Diesel thủ vai).

Hình ảnh chiếc xe hơi đắt tiền nhất trong loạt phim "Fast and Furious".

Tuy nhiên, thống kê này vẫn chưa bao gồm số lượng xe bị hỏng ở phần 8 của loạt phim. Trang tin CNBC cho biết, khoảng hơn 300 chiếc xe đã được sử dụng trong quá trình quay The Fate of the Furious (Fast and Furious 8). Vì vậy, tổng số xe bị hư hỏng qua loạt phim hành động tính tới thời điểm hiện tại rơi vào khoảng 1800 chiếc.

Sau khi phần 9 kết thúc, nhiều người dự đoán số xe bị phá hủy sẽ vượt qua 2000 chiếc. Đạo diễn Justin Lin cho biết nhà sản xuất đã không ngần ngại chi một số tiền lớn để thực hiện các cảnh va chạm xe khốc liệt.

Fast and Furious phần một ra mắt khán giả thế giới hồi năm 2001. Trải qua gần 19 năm, 8 phần phim hành động, đua xe đường phố này đạt doanh thu khoảng 5 tỷ USD, trở thành một trong những loạt phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh.

Bên cạnh lợi nhuận cao ngất ngưởng, loạt phim Fast and Furious cũng nổi tiếng với chi phí sản xuất lên tới hàng trăm triệu USD qua từng phần. Theo Screenrant, Fast and Furious phần 8 có kinh phí là 250 triệu USD, gấp 6 lần so với phần một (The Fast and The Furious).

Vừa qua, phần 9 của series bom tấn Fast and Furious thông báo dời lịch chiếu một năm, thay vì ra mắt vào tháng 5/2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trang CNBC nhận định việc lùi lịch chiếu là khôn ngoan, bởi phần lớn doanh thu của loạt phim đua xe tốc độ này đến từ ngoài nước Mỹ.