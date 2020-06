Chi Pu xin lỗi, khẳng định 'không làm gì hổ thẹn với lòng'

Chiều 26/6, trong group người hâm mộ của Chi Pu có tên "Sunny - FC Chi Pu", Chi Pu đăng dòng trạng thái khá dài. Cụ thể, nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ sau loạt lùm xùm vừa qua.

"Chi biết rằng những ngày vừa qua, ồn ào ngoài kia đã khiến các bạn hoang mang, lo lắng và buồn nhiều. Chi cảm thấy rất áy náy vì một lần nữa Chi lại để các bạn phải hứng chịu cảm giác này. Chi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới gia đình Sunny của Chi. Chắc chắn một điều rằng Chi không làm gì để hổ thẹn với lòng và khiến các bạn thất vọng cả. Một lần nữa xin lỗi gia đình Sunny thật nhiều. Xin lỗi các bạn", Chi Pu viết.

Mối quan hệ giữa Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu đang là tâm điểm chú ý.

Status của giọng ca Anh ơi ở lại nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Đây là lần đầu tiên Chi Pu lên tiếng kể từ lùm xùm liên quan tới mối quan hệ giữa cô và hot girl Quỳnh Anh Shyn.

Trước đó, ngày 25/6, Quỳnh Anh Shyn cũng thẳng thắn nói về mối quan hệ giữa mình và người chị thân thiết. Khi một dân mạng bình luận: "Em thích chị lắm nên hy vọng thà chuyện chị với Chi Pu là thật chứ nếu chị làm vậy chỉ để tạo scandal thì thất vọng lắm", Quỳnh Anh Shyn đã trả lời: "Không ai đem những chuyện như vậy ra để PR đâu em nhé".

Liên lạc với phía Quỳnh Anh Shyn về sự việc trên, đại diện nữ nghệ sĩ không phủ nhận tin đồn. Người này cũng cho biết không muốn nhắc tới mối quan hệ giữa Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu.

Nghi vấn Quỳnh Anh Shyn rạn nứt tình chị em với Chi Pu đang là chủ đề được thu hút trong nhiều ngày qua. Thông tin này bắt đầu lan truyền khi khán giả nhận ra hot girl sinh năm 1996 đã hủy theo dõi người chị thân thiết. Nguyên nhân tan vỡ của cả hai được cho là giọng ca Cung đàn vỡ đôi đang hẹn hò bạn trai cũ của Quỳnh Anh - một thiếu gia Hà thành tên H.

Sau đó, Quỳnh Anh Shyn đăng tải dòng trạng thái ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (Tạm dịch: Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng chỉ trên mạng xã hội). Dòng trạng thái này giống hệt story được Gil Lê đăng trước đó, sau khi Chi Pu khóc và nhắc về tình cũ trong show.

Về phía diễn viên Chị chị em em, cô vẫn chưa có động thái phản hồi. Tuy nhiên tại trang cá nhân có 4,5 triệu người theo dõi, Chi Pu vẫn giữ tình trạng follow Quỳnh Anh Shyn.

Trong showbiz, Quỳnh Anh Shyn - Chi Pu từng nổi tiếng là cặp bạn thân xinh đẹp, có phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng. Họ chơi thân từ khi chập chững bước vào nghề mẫu ảnh tuổi teen đến lúc cùng Nam tiến. Chi Pu hơn Quỳnh Anh 3 tuổi. Trước đó, chia sẻ trong một talk show, cả Quỳnh Anh và Chi Pu đều khẳng định không yêu tình cũ của bạn bè vì đó là điều tối kỵ.