Á hậu Huyền My tới xóm chạy thận tặng suất ăn tiếp sức chống dịch COVID-19

Á hậu Huyền My vừa có dịp đồng hành cùng Thành đoàn Hà Nội tới thăm hỏi, tặng quà cho những người dân tại tại xóm chạy thận – Bệnh viện Bạch Mai và 200 sinh viên tại Khu ký túc xá Mễ Trì – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Á hậu Huyền My thăm tặng quà cho các gia đình ở xóm chạy thận.

Á hậu Huyền My chia sẻ đây là lần đầu tiên cô ra khỏi nhà trong vòng khoảng gần 1 tháng qua. Suốt thời gian đó, Á hậu Huyền My nghiêm túc thực hiện cách ly tại nhà.

Với tư cách là thành viên của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Á hậu Huyền My cùng các thành viên khác đã nhiệt tình tham gia chương trình Hà Nội nghĩa tình để cùng lan toả nghĩa cử cao đẹp trong những ngày cả xã hội đang căng mình chống dịch COVID-19.

“Là một thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội khóa VII, Huyền My rất vinh dự khi lần này được đồng hành cùng thành đoàn trong chương trình ý nghĩa như Hà Nội nghĩa tình.

Đây là một chương trình thiết thực, kịp thời để có thể hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội có thể chống chọi với đại dịch COVID-19.

Cả Việt Nam đang chung tay để không có ai bị bỏ lại đằng sau trong đại dịch và Huyền My rất hy vọng mỗi người dân chúng ta sẽ đồng lòng, lan toả nghĩa tình để Việt Nam nhanh chóng chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Cô chia sẻ: “Đây là thời điểm thực sự khó khăn và hơn lúc nào hết chúng ta cần phát huy truyền thống tương thân tương ái để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Hy vọng trong một ngày không xa nữa thôi, Việt Nam sẽ chiến thắng dịch COVID-19 để mọi hoạt động lại trở lại bình thường”.

Huyền My chia sẻ thêm về thời gian cách ly tại nhà: “Giống như bao người thời gian này Huyền My thực hiện sống chậm khi ở nhà chống dịch.

Suốt bao năm mải miết với công việc, có lẽ đây là thời điểm hiếm hoi để mình thư thái và có dịp chiêm nghiệm về nhiều thứ trong cuộc đời.

My nghĩ rằng quan trọng nhất trong những ngày này là giữ tinh thần lạc quan và suy nghĩ tích cực để không bị cảm giác chán nản, buồn bã”.

Sau một thời gian dài ở nhà cách ly, Huyền My thú nhận cô đã tăng cân vì ăn quá nhiều. “Có lẽ không chỉ My đâu mà ai cũng bị tăng cân thôi, vì cả ngày ở nhà làm bạn với đồ ăn mà” – Huyền My hóm hỉnh.

Mặc dù vậy, Huyền My không quá lo ngại về việc tăng cân vì cô cho rằng việc ăn uống đầy đủ để cơ thể có sức đề kháng chống lại virus corona là điều cần thiết. “Dẫu vậy hãy luôn vận động để cơ thể không bị uể oải và tinh thần phấn chấn hơn. Hàng ngày My vẫn bật các video về các bài tập ở nhà để tập theo để có thể dẻo dai hơn” – người đẹp chia sẻ.

Do dịch bệnh nên mọi dự định của Huyền My trong năm 2020 đều đang bị rời lại vô thời hạn. Cô bày tỏ mong muốn mọi người hãy nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để cuộc sống nhanh chóng trở lại bình thường.